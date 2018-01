Oulu pärjäsi parhaiten yliopistosairaaloista – lista Suomen parhaista koulutuspaikoista lääkäreille julkaistiin

Höh. Et tainnut löytää jutun ydintä. Tässä nuoret lääkärit arvioivat opetussairaaloiden paremmuutta (heillä siitä on tuoretta tietoa!). On hyvä, että lääketieteen opiskelijat saavat selvitettyä tietoa tästäkin asiasta. Näin he pystyvät etsimään itselleen sellaisen opetussairaalan, jossa saavat parhaan ohjauksen ja tuen käytännön lääketieteen opintoihinsa. Näin saadaan hyviä lääkäreitä, potilastyöhön! Tuskinpa nuoret lääkärit ovat edes tehneet tätä selvitystä työajallaan.