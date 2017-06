Oulu ja viisi muuta suurta kaupunkia haluavat sote- ja maakuntauudistuksen uuteen harkintaan

On ikävää, että Päivi Laajalakin yhtyy tuohon Jan Vapaavuoren Helsinki-keskeiseen kritiikkiin. Suurilla kaupungeilla ei todellakaan ole mitään hätää. Oulunkin väkiluku on kasvanut 2000-3000 asukkaan vuosivauhtia. Kaupungistuminen jatkuu eikä sote sitä ainakaan hidasta. Ongelmana on Suomen pääkaupunkikeskeisyys. Sote-menojen siirtyminen valtion piikkiin on ehdottomasti oikean suuntainen toimi. Maakuntavero ei olisi "maakuntien" etu.