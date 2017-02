Oulangan kansallispuisto varoittaa: Kävijöitä liikkunut hengenvaarallisen jääpadon päällä

Oulangan kansallispuisto kertoo muutamien kävijöiden olleen ehkä ymmärtämättömyyttään hengenvaarassa käveltyään Kiutakönkään putouksen päälle muodostuneelle jääpadolle.

Puiston mukaan vaarallinen alue on nyt merkitty siimanauhoin ja kyltein.

Kävijöistä ainakin osa on ollut suomalaisia, jotka ovat ilmeisesti päätelleet jääpeitteen olevan riittävän paksua. Kosken virtaus on hyvin voimakasta eikä sen päälle syntyvän jääpadon päälle pidä koskaan mennä jalan.

Oulangan luontokeskuksen hoitaja Susanna Kolehmainen toivoo, että kansallispuiston vieraat pitävät huolta omasta seurueestaan ja puuttuvat kanssaretkeilijöiden turvallisuuteen, jos huomaavat näiden esimerkiksi kuvaavan uhkarohkeasti joen partaalla.

- Neuvomme asiakaspisteessä kaikkia vieraitamme ja varoittelemme heikoista jäistä. Osa retkeilijöistä kulkee omin päin eikä kohtaa luontokeskuksen asiakasneuvojia, joten toivomme kaikilta valppautta tilanteessa.

Luonto on vaarallinen, jos ei osaa toimia oikein, Kolehmainen muistuttaa. Uhkarohkea jäillä liikkuminen on jonkin verran lisääntynyt viime vuosina, ja jäillä on jopa yövytty.

- Reitit ovat turvallisia, mutta polkujen ulkopuolella liikkumista ei suositella ja tervettä järkeä pitää käyttää.