Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi: Sähkölinjojen reunametsien hoito vähentäisi laajoja katkoksia

Tykkylumesta johtuvia sähkökatkoksia voisi välttää ilmajohtojen reunametsien säännöllisellä hoidolla, arvioi Veli-Pekka Nurmi Lännen Medialle.



Nurmi on Onnettomuustutkintakeskuksen eli Otkesin johtaja ja Tampereen yliopiston dosentti.



– Tykkylumi voi aiheuttaa yksittäisiä katkoja. Mutta laajoissa häiriöissä sylttytehdas löytyy johtokatujen reunametsien hoidosta, hän sanoo.



Nurmen mielestä Suomen sähköverkkoa ei tarvitsisi kaikilta osin uusia maakaapeloinnilla, vaan paikoin riittäisi, että nykyistä ilmajohtoverkkoa hoidettaisiin entistä säntillisemmin.



Käytännössä tämä vaatii Nurmen mukaan sitä, että ”äijä ja saha” kulkevat putsaamassa reunametsiä keskenkasvuisista lehtipuista. Lehtipuiden päälle sataa painavaa ja painuvaa tykkylunta, joka taivuttaa puita sähkölinjojen päälle.



Hän lisää, että kaapeliverkosta on tullut ”taikaratkaisu”, jonka avulla jakeluvarmuus saavutetaan. Nurmen mukaan myös kaapeliverkkoon tulee vikoja, ja niiden paikantaminen on huomattavasti ilmaverkkoa vaikeampaa.







Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki vaatii sähkönjakeluyhtiöitä parantamaan toimitusvarmuuttaan.



Energiateollisuus ry:n sähköverkoista vastaava johtaja Kenneth Hänninen puolustaa kaapelointia, koska se laskee verkon huollosta johtuvia kuluja.



– Laki ei edellytä kaapelointia, mutta kokemuksen mukaan se on tehokkain tapa saavuttaa toimintavarmuustavoitteet, sanoo Hänninen.