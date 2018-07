Ota kesäalen säännöt haltuun – neljä vinkkiä alennusmyynnin kiemuroihin

1. Kesän alennusmyynnit ovat pyörähtäneet täyteen vauhtiin. Aletuotteissa pätevät samat säännöt kuin normaalihintaisissa tuotteissa.

2. Kannattaa tarkistaa, onko ostoksilla vaihto- ja palautusoikeutta, koska sen myöntäminen on liikkeille vapaaehtoista. Yritys voi määritellä myös palautuksen ja vaihdon ehdot ja vaatia esittämään kuitin.

3. Jos aletuotteessa on virhe, yrityksen on hyvitettävä se. Tavaran voi vaihtaa virheettömään, jos virhe on mahdoton tai kohtuuttoman kallis korjata. Jos tämä ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai kauppa purkaa.

4. Alennus lasketaan hinnasta, jota on peritty aiemmin samasta tuotteesta ennen alennusmyyntiä. Aiemmin perittyä hintaa ei ole pakko ilmoittaa. Alennusmyynnin aikana lisäalennuksen suuruus lasketaan jo alennetusta hinnasta.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto