Osykin viralta pidätetty rehtori: Täyttä typeryyttä

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion Osykin viralta pidätetty rehtori Juha Valtakorpi on päässyt ääneen Oulun käräjäoikeudessa.

Hän on kertonut seikkaperäisesti oikeudelle toiminnastaan rehtorina, minkä lisäksi hän on valottanut koulun rahaston varojen käyttöä.

Valtakorven mukaan rahastojen hoito tapahtui koulun kanslian kautta. Hänen mukaansa kokenut, kymmeniä vuosia talossa ollut sihteeri toi hänen pöydälleen asiakirjoja ja hän allekirjoitti ne.

– Ei minulla ole ollut minkäänlaista ymmärrystä eikä älyä niistä asioita. Minä olen kiltti, vilkas, seurallinen ja luotan ihmisiin. Ei minulla ole ollut mitään tarkoitusta eikä halua puuttua asioihin.

Valtakorpi kertoi, että hän laajensi rahastojen käyttöä hyödyntämään koko koulua.

– Olen aina halunnut mahdollistaa koulun kehittämisen. En ole ajatellut sitä väärinkäyttönä.

Tästä syystä Valtakorpi ei nähnyt ongelmalliseksi maksaa erilaisia kouluun liittyviä menoja ja kustannuksia esimerkiksi Nanny Liliuksen rahaston varoista.

– Nanny Lilius oli humanisti. Hän oli saksan ja ranskan opettaja, mutta silti hän halusi tukea nimenomaan suomalaista koulua. Näin minä olen tämän asian tulkinnut.

Valtakorven mukaan vastaava käytäntö vallitsi koululla jo aikaisempien rehtoreiden aikaan.

– Olen jatkanut samaa käytäntöä.

Kolmen vuoden suruaika

Viralta pidätetty rehtori kertoi, että hänen toimikaudellaan koulun määrärahat olivat hyvin niukat.

Tästä syystä hän teki koululle hyvin paljon erilaisia materiaalihankintoja myös omista varoistaan. Tämä johti siihen, että hänen oma taloutensa ”meni heikkoon kantimiin” ja hän siirsi sitten rahastojen varoja omille tileilleen. Niillä hankittiin esimerkiksi auto.

– Harkinta on pettänyt, se on ollut täyttä typeryyttä. Siinä minä olen tehnyt virheen, jota minun on erittäin vaikea käsittää. Aivan varmasti olisin pystynyt pyörittämään talouttamme omilla rahoillanikin.

Valtakorven mukaan kuluneet kolme vuotta ovat olleet pysäyttävää aikaa, sillä rehtorina hän eli työlleen.

– Minulla on ollut kolme vuotta aikaa miettiä tätä asiaa, surra ja tunnustaa typeryys.

Hän vakuutti, ettei hän ole missään vaiheessa yrittänyt tai halunnut peitellä jälkiään.

– Ei niitä kannata lähteä peittelemään.

Syyttäjä vaatii Juha Valtakorvelle vähintään kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vuosina 2004-2014 Oulussa. Lisäksi hän vaatii, että tämä menettää virkansa ja sotilasarvonsa.

Oulun kaupunki vaatii Valtakorvelta erilaisia korvauksia korkoineen yhteensä yli 400 000 euron edestä.

Valtakorpi myöntää syyllistyneensä törkeään kavallukseen 2009-2014, mutta muilta osin hän kiistää syytteet ja vaatimukset.

Vuodesta 2000 Osykin rehtorina toiminut Juha Valtakorpi pidätettiin virastaan toukokuussa 2014. Hän valitti päätöksestä sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotka eivät muuttaneet ratkaisua.

Oikeudenkäynti jatkuu perjantaina.