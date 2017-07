Osekk aloittaa yt-neuvottelut - irtisanomiset ja lomautukset ovat mahdollisia

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) hallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Neuvottelut saattavat johtaa määräaikaisten työtehtävien päättymisiin, työtehtävien muuttamisiin tai yhdistämisiin, työntekijöiden siirtoihin tehtävistä toisiin, muutoksiin työ- ja virkasuhteiden ehdoissa tai osa-aikaistamisiin. Koulutuskuntayhtymän tiedotteessa kerrotaan, että myös koko henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia.

Jos edellä mainitut keinot eivät riitä säästöjen saavuttamiseen, henkilöstöä joudutaan irtisanomaan. Kyseessä on enintään 40 henkilötyövuoden vähentäminen.

Osekkin mukaan yt-neuvotteluiden taustalla on se, että valtio on leikannut ammatilliselle koulutukselle suunnattua rahoitusta merkittävästi. Osekkin saama rahoitus on tänä vuonna 11 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2016. Ensi vuonna rahoitus pienenee 3,7 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna.

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu aiempaa enemmän saavutettuihin tuloksiin. Siksi rahoituksen määrä on entistä vaikeampaa ennakoida.

Yt-neuvottelut päättyvät viimeistään lokakuussa. Mahdolliset irtisanomiset, lomautukset tai osa-aikaistamiset toteutuvat vuosina 2017 ja 2018.

Otsikkoa korjattu 31.7. kello 15.51. Kyseessä on enintään 40 henkilötyövuoden vähentäminen.