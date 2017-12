Osataanko ilotulitteita varoa? –"Raketteja ammutaan liian ahtaassa paikassa"

Viime vuodenvaihteen juhlinnassa ilotulitteet aiheuttivat yhteensä 12 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Edellisvuonna silmävammoja oli 29. Pelastuslaitoksille tuli yhteensä 102 ilotulitteisiin liittyvä hälytystehtävää, mikä oli noin 30 vähemmän kuin edellisvuonna.

Joko suomalaiset alkavat tietää, että ilotulitteet ovat vaarallisia väärin ja huolimattomasti käytettyinä, Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ylitarkastaja Mikko Ojala?

– Vammojen määrä näyttää aaltoilevan. Kun suojalasit tulivat pakollisiksi 2010, vammat vähenivät. Samalla myynnistä poistettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pienet tähtipommit, joiden kanssa tuli paljon vahinkoja. Niitä ei maltettu ampua oikein.

– Paljon riippuu olosuhteista: sää, ulkona olevan porukan määrä – ja miten paljon ilotulitteita ammutaan.

Nykyään ilotulitteiden on oltava CE-hyväksyttyjä, eli Suomeen tulevia ilotulitteita ei enää ole pakko koeampua Suomessa. Voiko ilotulitteiden laatuun luottaa?

– Toivon mukaan viallisia ei ole markkinoilla. Olemme käyneet tänäkin vuonna muutamalla maahantuojalla seuraamassa konttien purkua ja ottamassa näytteitä. Maahantuoja vastaa, että markkinoilla on vain hyväksyttyjä ja virheettömiä tuotteita. Laadunvalvonnan on oltava riittävää.

Lähes joka vuosi joitain viallisia ilotulitteita on jouduttu vetämään myynnistä. Onko laatu nyt parantunut?

– Kun siirryttiin kansallisesta hyväksynnästä CE-merkintään 2010 alkaen, näkyvin muutos oli se, ettei enää edellytetä tuotteiden koeammuntaa Suomessa.

– Pistokokeet ja laadunvalvonta tapahtuvat pääasiassa lähtömaassa Kiinassa. Merimatkalla toki voi tapahtua mitä tahansa. Olisi viisasta koeampua tuotteet Suomessakin, ja tähän firmat ovat menneetkin.

Ilotulitteet ovat aina vaarallisia, jos niitä ei käytetä oikein. Mitkä ovat suurimmat riskit?

– Suurin riski on varmasti se, ettei lueta käyttöohjeita vaan uskotaan, että homma osataan. Ammutaan tuotteita liian ahtaassa paikassa, yleisö on liian lähellä. Kun ilotulitteita valmistetaan suuria sarjoja, joukkoon voi päästä myös sellainen tulite, joka räjähtää. Tuenta voi olla riittämätön, jolloin pata pääsee kaatumaan ja ampuu sivuun. Varoetäisyys on yleensä kahdeksan metriä.

Millainen on tyypillinen viallinen ilotulite?

– Raketin ajomoottori, joka ”lyö läpi”. Silloin raketti voi räjähtää telineessä tai pata rikkoutua.

Millaiset ilotulitteet vaativat eniten tarkkuutta?

– Pienet padat, jotka voivat kaatua helposti. Roomalaiset kynttilät on tuettava kunnolla. Lumikinos helpottaa: rakettien mukana tulee usein muoviputki, joka tulee sijoittaa tiukasti hankeen, jolloin vapaasti liikkuva kepillinen raketti lähtee siitä turvallisesti ilmaan. Parasta on tietysti käyttää ammuntatelinettä.

Tärkeimmät neuvot vuodenvaihteen ilotulitukseen?

– Käytä suojalaseja, noudata käyttöohjeita, älä ammu ilotulitteita juovuksissa.

Millainen käsitys pelastusviranomaisilla on alueen ilotulittajista, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas?

– Ilotulitteiden aiheuttamat rakennuspalot ovat selvästi vähentyneet. Juuri hiljattain katselin tilastoja: viiden viime vuoden aikana vain yksi tulipalo on syttynyt selkeästi ilotulitteesta meidän toimialueellamme.

– Tapaturmat ovat toinen asia. Erityisesti pitäisi huolehtia, etteivät padat pääse kaatumaan.