Osakesäästäjien Lahtinen: Talvivaara voi välttää konkurssin

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n on mahdollista välttää konkurssi, arvioi Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtaja Antti Lahtinen.



Talvivaaran pörssiyhtiö järjestää torstaina ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se pyytää osakkailta valtuuksia osakeantiin.



– Jos näin pitkälle on päästy, näen mahdollisena, että konkurssi voidaan välttää. Se tietenkin edellyttää elinkelpoisen liiketoiminnan löytymistä, Lahtinen sanoo.



Yhtiö on yrityssaneerausmenettelyssä. Se järjesti vuodenvaihteessa niin sanotun konversioannin, jossa velkojilla oli mahdollisuus muuttaa saataviaan osakkeiksi. Tuloksena 451 miljoonan euron velat pienenivät 9,5 miljoonaan.



– Kun on saatu putsattua pöytää, mahdollisuudet saada uutta liiketoimintaa ovat paremmat, mutta yhtiön pitäisi myös saada uutta pääomaa, Lahtinen sanoo.



Hän huomauttaa, että ennen kuin kukaan sijoittaja on valmis laittamaan rahaa yhtiöön, suunnitelmista pitäisi olla nykyistä tarkempia tietoja.

Talvivaara on toistaiseksi kertonut, että mahdolliset alat ovat kiertotaloudessa ja metalliteollisuuden energiansäästöteknologiassa.

Se irrottautui kesällä viimeisistäkin sidoksista Sotkamon-kaivokseen, kun se sopi omaisuusjärjestelyistä kaivostoimintaa jatkavan valtion Terrafamen kanssa.



Olisiko vielä mahdollista lähteä mukaan Terrafameen?



– Moni osakkeenomistaja lähti mukaan alkuperäisen kaivostoiminnan takia ja he haluaisivat edelleen olla siinä mukana. Jos yhtiö lähtee kokonaan uuteen, se ei ole ihan sitä, minkä takia he ovat alun perin sijoittaneet, Lahtinen vastaa Lännen Medialle.



Hän huomauttaa, että toinen asia on, olisiko Terrafameen järkevä lähteä ja mitä mieltä valtio olisi.



Talvivaaralla on kaikkiaan noin 80 000 osakkeenomistajaa, joista valtaosa on kotitalouksia.