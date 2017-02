Osaako suomalainen enää hiihtää ja kirjoittaa käsin? Listasimme uusavuttomuuden kukkaset

Ennen osattiin, enää ei! Sormi menee suuhun ja sukset ristiin!



Suomalainen uusavuttomuus ei ole enää uutta. Se on vakiintunut yleiseksi osaamattomuudeksi entisissä kansalaistaidoissa.



Niistä saa pitkän listan. Poimimme pullamössöstä tusinan verran erilaisia esimerkkejä. Ne voisivat olla Mielensäpahoittajan tai Putous-hahmo Aina Inkeri Ankeisen yleisönosastokirjoituksesta nimimerkillä ”Ennen oli miehet rautaa”.



Enää emme osaa:



1. Hiihtää



Leudot talvet ja mukavammat harrastukset ovat rapauttaneet hiihtotaidon. Ladulla sukset lipsuvat. Pakkasessa sormet jäätyvät. Mäessä voi kaatua ja teloa naamansa ruvelle.



2. Laskea päässä



Miksi ynnätä numeroita tyhmässä päässä itsekseen? Erehtymätön laskin tekee sen ziljoona kertaa nopeammin.



3. Tehdä tulta pesään



Saunat lämpiävät sähköllä ja asunnot maalämmöllä. Koska tulipesiä on vähän, tulentekotaidosta on lähes yhtä vähän hyötyä kuin klingonin kielen osaamisesta.



4. Käsitellä kalaa



Kalaa nousee vaivatta marketin pakastealtaasta: 400 grammaa alaskanseitiä fileepaloina 2,99 euroa.



5. Kirjoittaa käsin



Ihmisellä on kädet näppiksen näpyttelyä varten. Sitä paitsi paperinvalmistus tuhoaa luontoa. Paperiarkit katoavat niin kuin paperirahat ja paperilehdet.



6. Kuoria perunoita



Sepä vasta on vaivalloista puuhaa! Miksei perunoita voi syödä kuorineen? Koska viimeksi söit kuoriperunoita?



7. Kirjoittaa hyvää suomea



Mitä välii jos tulee ymmärretyks ;-)



8. Tanssia paritansseja



Haloo Heinävesi! Jenkat, polkat ja humpat ovat tuulipukukansan muinaisia soidinmenoja.



9. Korjata polkupyörää



Helppoahan se ennen oli, kun pyörissä ei ollut edes vaihteita.



10. Ommella nappia



Äidit ovat olemassa nappien ompelua ja paitojen silittämistä varten. Sukkien parsiminen on sitten jo mummujen puhdehommaa Emmerdalen äärellä. Siis hei, kiinalaisen sukkaparin saa halpamarketista 0,99 eurolla.



11. Solmia solmiota



Milloin olet viimeksi käyttänyt solmiota? Olisiko ollut serkkupojan rippijuhlissa kesäkuussa 1998?



12. Veistää puukolla



Puukot ja kirveet pitäisi kieltää tai ainakin laittaa lukkojen taakse. Ne ovat vaarallisia teräaseita.