Palkanmaksussa on ollut keskiviikkoaamuna myöhästymisiä. Taustalla on Nordean maksuliikenteessä ollut tekninen häiriö, joka hidasti maksujen suorittamista muille pankeille. Nordean oma palkanmaksu on toiminut.

Nordean viestinnästä kerrotaan, että teknisen häiriön vuoksi maksuliikenne hidastui muutaman tunnin. Yhdentoista aikaan aamupäivällä tilanne oli kuitenin Nordeassa ohi ja maksuliikenne palautunut normaaliksi.

Nordeasta kerrotaan, että maksut ovat siirtyneet muille pankeille, ja asiakkaat saavat tilisiirtonsa muiden pankkien prosessien myötä.

Vika koski Nordean mukaan pientä osaa maksuja.