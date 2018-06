Orpo voi juhlia uudelleenvalintaansa vain hetken. Taistelu vaalivoitosta ja seuraavan pääministerin paikasta on tiukka.

Orpon on yhdistettävä sote-uudistuksen takia kahtia jakautunut kokoomus. Ensi vuonna on mahdollisesti kolmet vaalit, jotka pitäisi voittaa. Kisa seuraavan hallituksen pääministerin paikasta on kova, koska kaikki kolme suurta puoluetta ovat lähellä toisiaan.

Turkulainen Petteri Orpo voi nyt iloita viikonlopun ajan valinnastaan kokoomuksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Politiikan arki palaa yhtä nopeasti kuin Turun Logomosta sammuvat valot.

Kokoomus lakaisi näppärällä näytöksellä sote-keskustelun pois puoluekokouksen aluksi perjantai-iltana. Orpo ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vakuuttivat yhteisessä esiintymisessään, että puolue ei ole jakautunut, vaan kaikki keskustelu sopii samojen seinien sisään.

Soten todelliset ratkaisun hetket ovat Orpolla kuitenkin edessä. Tuleeko sosiaali- ja terveysvaliokunnan valinnanvapautta koskevasta mietinnöstä sellainen, että kokoomuksen tavoitteet edes jotenkin täyttyvät ja puolue voi sen hyväksyä? Tiukinta on kokoomuksen 15 Helsingin ja Uudenmaan vaalipiiristä tulevalla kansanedustajalla. Vapaavuori tekee kaikkensa kaataakseen uudistuksen. Maakuntahallintoa eivät katsele hyvällä silmällä Tampere ja Turkukaan.

Oman puolueen jäsenet ovat joskus vaikeimpia paloja puheenjohtajalle.

On selvää, että Orpon ensimmäinen tehtävä toisen kautensa aluksi on yhdistää kokoomuksen kahtiajakautuneet rivit. Edessä on viimeistään ensi keväänä eduskuntavaalit ja vaalivoittoon tarvitaan yhtenäinen puolue, muuten Orpo ei nouse Suomen seuraavaksi pääministeriksi.

Kannatusmittausten ykkössijalla on jo jonkin aikaa keikkunut sdp, joka on saanut menestyksestä uutta itseluottamusta. Kamppailu kärkipaikasta on kiristynyt, koska keskusta onnistui Ylen viimeisessä kannatusmittauksessa nousemaan kokoomuksen kannoille. Kokoomuksen alamäki on gallupeissa jatkunut jo jonkin aikaa. Toiselle kaudelle valitun puheenjohtajan on saatava trendi käännetyksi.

Orpo valittiin kaksi vuotta sitten puolueen johtoon vastapainoksi monia yllätyksiä järjestäneelle Alexander Stubbille. Irtiottoja Orpolta ei ole nähty ja tuskin nähdään uudella kaudellakaan. Hän on Satakunnan Köyliössä syntynyt, tasainen opettajaperheen poika, joka tuntee puoluetyön kentältä johtoon asti. Ministerikokemusta on jo kertynyt maa- ja metsätalousministeriöstä, sisäministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Pääministeriys olisi seuraava luonteva etappi.

Orpo puolustaa keskiluokkaa ja tuntee lapsiperheen arjen myös oman elämänsä kautta. Turussa asuvalla Petteri Orpolla on puolisonsa Nina Kanniainen-Orpon kanssa kaksi kouluikäistä lasta ja vaalityössäkin mukana ollut Pessi-koira. Lempiharrastus on kalastus.