Orpo vaatii linjapuheessaan parempaa peruskoulua – "Nyt osan lukutaito on peruskoulun jälkeen kelvoton"

Kokoomus kannattaa Nato-jäsenyyttä. Huolta kannetaan myös Afrikasta, ilmastonmuutoksesta ja valtion taloudesta. Keskituloisten verotusta halutaan keventää.

Jatkokaudelle tänään valittu kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo penää linjapuheessaan parempaa peruskoulua Suomeen.

– Jokainen lapsi tässä maassa on arvokas. Ihan jokainen. Nyt erot lasten osaamisessa ja taidoissa revähtävät jo ennen kuin koulureput ovat selässä. Tätä me emme voi sallia! Peruskoulua on vahvistettava niin, että sieltä ei pääse läpi ilman riittäviä tietoja ja taitoja. Se on nuorten etu. Nyt osan lukutaito on peruskoulun jälkeen kelvoton, Orpo puhui.

Orpo ei tue oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta toiseen asteen koulutuksen suorittaminen pitäisi olla hänen mielestään kaikille mahdollista.

– Peruskoulun jälkeen tavoite on kaikille yhteinen: jokaisen nuoren tulee suorittaa toisen asteen tutkinto – pelkän peruskoulun varaan ei kenenkään pitäisi tässä maassa jäädä. Todellinen ongelma on koulutuksen keskeyttäminen, hän sanoi.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei Orpon mukaan ole oikea ratkaisu ongelmaan.

– Se (keskeytykset) ei kuitenkaan ratkea pakon kautta. Ajatus oppivelvollisuuden mekaanisesta pidentämisestä on meille vieras. Eivät nuoret siksi jätä opintoja kesken, että ne eivät ole pakollisia. Vaan siksi, että opiskelun taidot eivät riitä, motivaatio on hukassa, asenne on väärä tai muualla elämässä on vaikeaa. Kokoomus haluaa ensi vaalikaudella lisätä rahaa tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Valtion omaisuustuloja on ohjattava tutkimukseen ja innovaatioihin.

Kokoomuksen pitää Orpon mukaan huolehtia myös siitä, että perhevapaauudistus toteutuu.

Hän lisäksi keventäisi keskituloisten verotusta.

Jakautuminen huolestuttaa

Orpo on huolissaan siitä, että yhteiskunnissa on nähtävissä jakautumista häviäjiin

– Ihmisistä, jotka kokevat olevansa globalisaation häviäjiä, on tullut yksi politiikan voimakkaimmista muutosvoimista. Nationalismi, rasismi ja protektionismi ovat olleet maailmalla ja Euroopassa monen poliittisen voiman polttoainetta. Ja ovat sitä edelleen, hän pohti.

Kokoomukselta Orpo vaatii seisomista arvojensa takana.

– Kokoomus on se voima, joka puolustaa liberaalia, avointa yhteiskuntaa, kansainvälistä ja yhteistä eurooppalaisuutta. Kokoomus on se voima, joka puolustaa ihmisarvoa. Sitä, että ihmisarvo kuuluu kaikille.

Muita huolenaiheita Orpon puheessa olivat muun muassa vähentynyt syntyvyys, taloustilanteen kehitys sekä ilmastonmuutos. Hän myös korosti, että osa suomalaisista on vaikeassa asemassa.

– Me tarvitsemme sinivihreän verouudistuksen. Haluamme siirtää verotuksen painopistettä reippaasti työn verotuksesta ympäristö- ja haittaveroihin sekä kulutuksen verottamiseen. Yksi suurimmista ympäristökysymyksistä on, mitä teemme paisuvalle määrälle muovijätettä. Meidän on vähennettävä muovin käyttöä, lisättävä kierrätystä ja otettava käyttöön muovivero, hän sanoi.

Piikkejä Orpon puheesta lähti ay-liikkeen sekä Sdp:n suuntaan.

– Heitän haasteen ay-liikkeelle: Esittäkää jarruttamisen sijasta ratkaisuja. Ottakaa Saksan ja Ruotsin sisarjärjestöiltä parhaat opit käyttöön, kokoomusjohtaja laukoi.

Orpo jatkoi lisäksi Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen eläkepuheiden paheksumista. Rinne lupasi vappupuheessaan reippaita korotuksia eläkkeisiin.

– Suomalaisen hyvinvoinnin puolustajat ovat niitä, joilla on rotia pitää kiinni vastuullisesta taloudenpidosta. Eivät niitä, jotka lupailevat satasia ja käyvät huutokauppaa tehtyjen säästöjen perumisella.

Poliiseita "riittävä määrä"

Kokoomus haluaa Orpon mukaan lisäksi turvata poliisien riittävän määrän jatkossakin sekä selvittää omaishoitajien aseman parantamista esimerkiksi veroratkaisuilla.

Kansainvälisistä asioista puheessa otettiin kantaa niin Afrikkaan kuin Natoon.

– Afrikan tilanne on meille eurooppalaisille yhteinen kohtalon kysymys. Pakolaisuus ja väestönkasvu on massiivinen haaste, johon vastaamme parhaiten vain yhdessä.

Nato-jäsenyys parantaisi kokoomuksen mukaan Suomen turvallisuutta.

– Kokoomus kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Jäsenyydellä olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvallisuutta parantava vaikutus ja se vahvistaisi Suomen kansainvälistä asemaa, Orpo sanoi.

Yleisö antoi suuret aplodit Nato-jäsenyyden puolesta puhumiselle.