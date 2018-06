Orpo sanoo kokoomuksen olevan yhä sitoutunut sote-uudistukseen – "Marras-joulukuun aikana lait voivat olla hyväksyttyjä"

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo uskoo kokoomuksen eduskuntaryhmän tukevan yhä sote-uudistusta vuoden lykkääntymisestä huolimatta.

– Hallituksen trion kanssa on todettu tänään, että uudistus siirtyy vuoteen 2021. Uskon, että kokoomuksen ryhmä hyväksyy uuden tilanteen. Tämä oli jo nähtävissä, että 2020 aikataulu on haastavaa. Se voi olla hyvä, että aikaa tulee enemmän, koska uudistus on valtava, Orpo kertoi tiistaina eduskunnassa.

Orpo pitää pääministerin ilmoitusta hyvänä tapana kertoa koko eduskunnalle tilanteesta keskiviikkona. Jos tilanne hoidettaisiin tiedonannolla, kuten Sipilä maanantaina Ylen A-studiossa pohti, eduskunnassa mitattaisiin äänestyksellä hallituksen luottamusta.

– Mielestäni tiedonanto olisi järeä keino, jos katsotaan, missä tilanteissa tiedonantoa käytetään. Myös vuosi sitten siirrettiin uudistusta vuodella, eikä silloinkaan tehty tiedonantoa. Ilmoitusmenettely on hyvä ja riittävä. Käsittelemme tämän eduskuntaryhmissä ja sitä kautta haetaan luottamus. Siinä voidaan informoida eduskuntaa ennen kesälomia. Työ jatkuu syksyllä, Orpo pohti

Hallituksessa toivotaan, että sote-lakipaketti olisi hyväksytty vielä tämän vuoden puolella ja maakuntavaalit pidettäisiin toukokuussa 2019.

– Marras-joulukuun aikana lait voivat olla hyväksyttyjä. Maakuntavaalit voisivat olla eurovaalien yhteydessä toukokuussa 2019. Näin on hallitustriossa todettu, että se olisi realistista. Hallitus voi asettaa lainsäädännölle tavoitteita. Vaalikysymyksiä käsitellään myös puoluesihteerien pöydässä, Orpo kertoi.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2019. Orpo pitäisi merkillisenä, jos eduskuntavaalien pohjalta muodostettava hallitus panisi sote-uudistuksen täysin uusiksi.

– Jos lait on hyväksytty eduskunnassa eduskunnan enemmistöllä, olisi hyvin poikkeuksellista suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä, että koko uudistus kaadettaisiin. En usko, että yksikään suuremmista puolueista haluaa kaataa koko uudistusta. Ehkä haluavat muuttaa sitä, mikä on eri asia. Kaikkien malleissa on samat elementit. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat tätä uudistusta, Orpo sanoi.

Tulevan hallituksen olisi sitouduttava siihen, että se rahoittaa soten valmistelua nykyhallituksen edellyttämällä tavalla.

– Tämä aiheuttaa budjettihaasteita. Erityisesti vuoteen 2020 tarvitaan lisärahoitusta noin 100–200 miljoonaa, Orpo kertoi.