Orpo: Rinteen kerrottava nyt lääkkeensä talouteen ja työllisyyteen

Antti Rinteen valinta selvällä enemmistöllä Sdp:n puheenjohtajaksi ei yllättänyt kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.



– Ei ollut yllätys, asetelma ennen kokousta oli selvä. Antti Rinteelle onnittelut, Orpo sanoi lauantaina Turun kävelykadulla, jossa kokoomus aloitti puheenjohtajapäiviään.



Orpon mukaan Rinne sai vahvan mandaatin.



– Rinteellä on hyvä tilanne lähteä eteenpäin.



Orpo odottaa, että selvän mandaatin saanut Rinne kertoo nyt, mikä on sdp:n työllisyyspolitiikan linja ja miten Suomen talous laitetaan kuntoon.



– Haluaisivatko he ottaa lisäävelkaa, korottaisivatko veroja vai olisivatko valmiita tekemään uudistuksia työmarkkinoille.



Sdp innosti Lahden puoluekokouksessaan väkeään kuntavaalien voittoon.



– Kuntaavaleihin on kaksi kuukautta aikaa ja kokoomuksella on hyvä kuntapolitiikan ohjelma. En näe, mikä on demareiden vaihtoehto on kuntapolitiikassa, joten en ole kauhean huolissani.



Valtakunnanpolitiikassa Orpon mukaan demareilla on kova työ haastaa hallitusta.



– Eduskuntavaaleihin on kaksi vuotta ja nyt on nähty, että talous menee oikeaan suuntaan.



Orpo korosti, että hänellä on mutkattomat välit Antti Rinteen kanssa. Puoluejohtajien väleistä ei jää kiinni samaan hallitukseen meno, jos vain ohjelmasta voidaan sopia.