Velan otto pitää saada kuriin, tässä Orpo ja koko hallitus on just presiis oikeassa. Yhteiskunnan velkarahalla ylläpitämää, vihervasemmiston ihailema ja ylistämä tukiviidakko, erityisesti Kelan ja kuntien sosiaalitoimistojen ylläpitämä Moolokin kita on otettavan kiiruusti työn alle. Kelan ja kuntien avokätisesti jakamat vastikkeettomat raha- avustukset pitää ottaa teholeikkuriin, tiukkaan tarveharkintaan pohjautuvaan syyniin, ja saada sieltä tarvittavat säästöt joiden avulla työllisyysaste saadaan myös nousemaan reilusti yli 70 prosentin. Työttömien Aktivointimalli on vasta alkua, mutta hyvä semmoinen. Sillä saralla on vara leikata useita miljardeja jolloin saadaan työssäkäynti kaikille kannattavammaksi kuin kotona laiskana makoilu tukien varassa. Tätä on vaikea vasemmistopoliitikkojen ymmärtää, koska he elävät vielä Neuvostoliiton hengessä ja saavat itse yleensä toimeentulon, vielä hyvän sellaisen, juurikin kuntien ja valtion suojatyöpaikoista tai eduskunnasta taikka EU -edustajien "avustajina" siis laukun kantajina 5000 euron / kk palkan + matkakustannukset ja päivärahat. Mieti sitä kun menet äänestämään.