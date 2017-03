Orpo: Perhevapaat-otsikon alla varmasti pystymme jotain tekemään

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan kannustinloukkuja selvästi on, koska Suomessa on kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja. Hänen mukaansa kaikki työryhmän keinot pitää ottaa pohdintaan.

– Selkeä kannustinongelma on, kun työtä ei aina kannata ottaa vastaan, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteena huhtikuun puoliväliriihessä ei ole säästöt, vaan työllisyyden parantaminen.

– Jos jotain etuutta täytyy kannustavuuden takia kaventaa, se raha täytyy ohjata heikompiosaisten auttamiseen tai työllistymisen edellytysten parantamiseen.

Paljon puhutuista perhevapaamalleista työryhmä toteaa, että ne pitää käsitellä kokonaisuutena. Työryhmän mukaan esimerkiksi kotihoidon tuen lyhentäminen tai jakaminen lisäisi työllisyyttä, mutta yksittäisenä toimenpiteenä se lisäisi julkisen talouden kustannuksia. Perussuomalaiset ja keskusta ovat suhtautuneet kielteisesti kotihoidon tuen poistamiseen.

– Perhevapaat-otsikon alla on paljon asioita, joilla voi vaikuttaa erityisesti naisten työllisyyteen. Perhevapaat-otsikon alla varmasti pystymme jotain tekemään, pitää katsoa mitä, Orpo sanoo.

Orpon mukaan julkisen talouden tilasta pitää huolehtia lyhyelläkin aikavälillä.

– Muutoksella voi alkuun olla hinta, mutta positiivinen työllisyysvaikutus keskipitkälläkin aikavälillä painaa paljon.

Aktiivimalli koskee myös perusturvaa

Työryhmän mukaan nyt ensisijaista on toteuttaa niin sanottu aktiivimalli ja työeläkesopimuksessa mainittu työttömyysputki-iän nosto. Työryhmän mukaan aiemman kolmikantaisen työryhmän sorvaama aktiivimalli on työllisyysvaikutuksella mitattuna suurempi kuin mikään kannustinloukkutyöryhmän tarkastelemista toimenpiteistä.

Aktiivimallissa työttömän pitäisi esimerkiksi vastedes täyttää aktiivisuusehto työttömyysturvan säilyttämiseksi. Aktiivimalli on lähdössä lausuntokierrokselle maaliskuun aikana ja sen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alusta. Lausuntokierrokselle on lähdössä malli, joka ulottuu ansiosidonnaisen lisäksi myös peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen.