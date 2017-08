Palautuskeskukset on syytä miettiä uudelleen, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

Orpo kommentoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Mikkelissä kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäpäivillä. Orpo sanoo, että joidenkin henkilöiden osalta kielteinen päätös voi aiheuttaa riskitilanteita.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi aiemmin tänään, että tiukemman valvonnan palautuskeskuksia on harkittava. Kaikkosen mielestä on tiedettävä, missä paperittomat ja kielteisen päätöksen saaneet ovat ja mitä he tekevät.

Turvallisuusviranomaisten määrärahat tarkasteluun

Orpon mielestä myös turvallisuusviranomaisten määrärahat on tarkasteltava uudelleen Turun tapahtumien jälkeen

Orpo sanoo, että mikäli ensi vuodelle suunnitellut määrärahalisäykset turvallisuusmenoihin eivät vastaa tämänhetkistä tarvetta, rahat pitää löytää.

Valtiovarainministerin mukaan suunnitellut lisäykset on käytävä huolellisesti läpi. Valtiovarainministeriö on esittänyt poliisille 34,5 miljoonan euron määrärahalisäystä, suojelupoliisille 3,5 miljoonan euron lisäystä ja rajavartiolaitokselle noin kahdeksan miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle.