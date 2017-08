Palautuskeskukset on syytä miettiä uudelleen, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

Orpo kommentoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Mikkelissä kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäpäivillä. Orpo sanoo, että joidenkin henkilöiden osalta kielteinen päätös voi aiheuttaa riskitilanteita.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi aiemmin tänään, että tiukemman valvonnan palautuskeskuksia on harkittava. Kaikkosen mielestä on tiedettävä, missä paperittomat ja kielteisen päätöksen saaneet ovat ja mitä he tekevät.