Orpo: Maakuntavaalien aikataulu ratkaistaan vasta, kun sote-lait on käsitelty

Orpo ja Rinne kohtasivat ensimmäisessä vaaliväittelyssä. Mielipidemittausten mukaan molemmilla mahdollisuus pääministerin paikkaan ensi keväänä.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei vielä halua arvioida mahdollisten maakuntavaalien aikataulua. Tähän mennessä maakuntavaaleja on suunniteltu lokakuun lopulle.

– En halua arvioida, tuleeko maakuntavaalit ennen kuin oikeasti näen, miten valiokunnat arvioivat asiaa.

Pitää kuulla laajasti asiantuntijoita, perustuslakiasiantuntijoita ja oikeuskansleria. Niistä määrittyy yhdessä ratkaisu vaalien järjestämiseen.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen esitti viraston näkemyksen maakuntavaaleista tiistaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Oikeuskanslerinviraston mielestä maakuntavaalien ja sote-lakipaketin hyväksymisen välissä pitäisi olla noin kuusi kuukautta. Orpo korosti politiikan toimittajien järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkoaamuna, että vaaliratkaisu tehdään vasta viimeisessä vaiheessa. Hakosen esittämä näkemyskin otetaan huomioon.

– Kaikkia täytyy tarkkaan kuunnella, mutta pidän kiinni siitä, että viedään ensin läpi lakien yksityiskohtainen käsittely valiokunnissa ja viimeisessä vaiheessa katsotaan, onko maakuntavaalit mahdollista järjestää.

Ensimmäinen vaaliväittely

Petteri Orpon kanssa politiikan toimittajien tilaisuudessa oli väittelemässä sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne. Kokoomus ja sdp ovat mielipidetiedustelujen kärkipuolueet tällä hetkellä noin 20 prosentin tuntumassa olevalla kannatuksella. Nykyinen päähallituspuolue keskusta jää kokoomuksen ja sdp:n taakse noin 15 prosentin gallupkannatuksella.

Orpo ja Rinne ottivat kiivaimmin yhteen eduskunnassa ratkaisuvaiheessa olevasta sotesta ja erityisesti valinnanvapaudesta.

Antti Rinne lupasi korjata sote-ratkaisua, jos hän on seuraavan hallituksen pääministeri. Rinteen mukaan tilaaja-tuottaja-malli on vanhanaikainen ja myös nyt rakenteilla olevassa maakuntahallinnossa on muutettavaa. Rinne jättäisi kasvu- ja työllisyyspalvelut kuntien hoidettavaksi, eikä siirtäisi niitä maakuntien vastuulle.

Rinne hyökkäsi Orpoa vastaan vahvasti syyttämällä valinnanvapausmallia kalliiksi.

– Martti Hetemäki joutui tuomaan laskelmista eduskuntaan höttöpaperin, josta ei tullut valtiovarainvaliokunnan pohjapaperia. Eikä siihen uskonut talouspolitiikan arviointineuvostokaan.

Orpo vakuutti, että valinnanvapausjärjestelmä on rakennettu niin, että kulut pysyvät kurissa ja palvelut paranevat.

Orpo antoi Rinteelle kyytiä hänen vaalilupauksistaan, kuten vappusatasesta eläkeläisille.

– Miten maksetaan eläkelupaus, Orpo peräsi.

Rinne korosti, että lupauksia lunastetaan kantokyvyn mukaan. Hänen mukaansa 30 euron nettokorotus alle 1 400 euroa eläkettä saaville maksaisi 200 miljoonaa euroa ja siihen kyllä on varaa.

Yhteisiä linjoja löytyi

Seuraavan hallituksen pääministerin paikassa vahvimmin kiinni olevat Orpo ja Rinne löysivät keskustelun aikana asioita, joista puolueet voisivat rakentaa yhteistä hallitusohjelmaa. Sdp:n ja kokoomuksen näkemyksissä on yhteistä muun muassa Eurooppa-politiikassa, halussa parantaa varhaiskasvatusta, tehdä perhevapaauudistus sekä laajentaa ja tiivistää veropohjaa.

Rinne korosti, että sdp:n kynnys seuraavassa hallituksessa on se, että löytyy yhteinen tahtotila hyvinvointivaltion kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

– Keskeinen asia on myös se, että hallituksessa olevilla puolueilla on keskinäinen luottamus.