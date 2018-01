Orpo lupaa aktiivimallin takia lisäpanostuksia työvoimaviranomaisten resursseihin jo alkuvuodesta

Kokoomus on päätöksillään osoittanut selvästi, että se on suuryritysten puolella halventamassa työntekijöitä ja yrittäjiä. Suuryritysten intressissä on vain ja ainoastaan omistajien hyvinvointi suurten voittojen kautta.

Sitä saavutettua asemaa yritetään pitää yllä keinoja kaihtamatta. Niillä on varaa lobata ja ostaa päättäjiä puolelleen. Sopivasti lisäämällä järjettömiä sääntöjä, ohjeita, direktiivejä, lakeja, asetuksia, jne... estetään tehokkaasti pienten kilpailijoiden markkinoille pääsy.

Samalla varmistetaan, ettei synny kilpailua työvoimasta ja palkoista, jolloin väki pysyy nöyränä kyykyssä. Valta on makeaa.