Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ei pidä riskinä sitä, hallitus aikoo toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eli soten vasta eduskuntavaalien jälkeen, seuraavan hallituksen aikana. Hallituksen tavoitteena on saada uudistus voimaan vuoden 2020 alusta eli vuoden alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

– Eduskunnassa vaikein osuus eli valinnanvapaus on saanut siunauksen perustuslakivaliokunnalta. Kun vaikea pakkoyhtiöittäminen on pois, niin uskoisin, että huolet siitä, että joku lähtisi lakiesitystä muuttamaan, hälvenevät.

Orpon mukaan vuoden jatkoaika on perusteltu sen jälkeen, kun hallitus kävi läpi virkamiesten analyysit ja perustuslakivaliokunnan perustelut. Vielä viime viikolla hallitus sanoi pitävänsä kiinni alkuperäisestä aikataulusta.

– Nopeampi aikataulu ei ollut mahdollinen, jotta saadaan laadukas valinnanvapauslaki.

Orpo painottaa, että valinnanvapauden keskeiset elementit, sote-keskukset, suun terveydenhuolto, palveluseteli ja henkilökohtainen budjetointi säilyvät mukana tulevassa valmistelussa.

– Valinnanvapaus toteutuu, olen tyytyväinen ratkaisuun.

Orpo torjuu sen, että erityisesti kokoomus olisi ajanut soten valinnanvapauslakia maaliin pakkoyhtiöittämisen avulla, vaikka perustuslailliset ongelmat tiedettiin. Muun muassa soten projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sanoi Ylen haastattelussa, että valinnanvapauslain valmistelussa oli vahvaa poliittista ohjausta.

– Koko ajan on tiedetty, että on perustuslaillisia ongelmia ja poliittinen ohjaus on ollut sitä, että ne on pyrittävä ratkaisemaan. Miksi me tieten tahtoen ajettaisiin sellaista lakiesitystä, joka olisi perustuslain vastainen, vaan pyrittiin löytämään ratkaisut perustuslaillisiin kysymyksiin, Orpo sanoo.