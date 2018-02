Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kansanedustaja Elina Lepomäki ei ole aikaisemmin kertonut hänelle ajatuksistaan. Lepomäki kertoi tänään äänestävänsä lähipäivinä eduskuntaan tulevaa valinnanvapauslakia vastaan. Lepomäki sanoi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei tulisi viedä eteenpäin hallituksen esittämässä muodossa

- Olimme muusta asiasta yhteydessä, ja hän kertoi, että hänellä on sote-asioista info. Tämä tuli sillä tavalla ihan puskista. Olemme kuitenkin kolme vuotta tätä käsitelleet melkein viikoittain eri ryhmissä. Tämä ei ole tullut aikaisemmin esille, vaikka aikaa olisi kyllä ollut runsaasti, Orpo sanoi eduskunnassa.

Orpon mukaan mielipiteitään voi esittää, mutta kokoomus on sitoutunut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen kokonaisuutena. Hän toivoo, että lähiaikoina eduskuntaan tulevan valinnanvapauslain käsittelyssä edetään normaalijärjestyksessä ja tehdään päätöksiä.

Lepomäen mahdollinen rangaistus ryhmäkurista lipeämisestä on Orpon mukaan eduskuntaryhmän johdon asia.

Orpo tietää kokoomuksen ryhmässä olevan niitä, jotka eivät ole pitäneet uudistuksen joistakin osista. Hekin ovat hänen mielestään kuitenkin sitoutuneet hyvin kokonaisuuteen.

- On meillä edustajia, jotka eivät ole pitäneet tästä maakuntapohjasta, mutta kun tehdään massiivista uudistusta, siinä on erilaisia elementtejä, joita ei voi yksin sanella. Ryhmämme on mielestäni hyvin sitoutunut siihen kokonaisuuteen, jossa on hyviä ja vähemmän hyviä elementtejä. Semmoista tämä politiikka on.

"Hoitoonpääsy jopa vaikeutuu"

Lepomäki sanoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei tulisi viedä eteenpäin hallituksen esittämässä muodossa. Hänen mukaansa kokoomuksessa on aika monta kansanedustajaa, jotka ovat hänen kanssaan samalla kannalla.

- Aion itse toimia sen puolesta, että tätä sote-mallia ei edistetä, mukaan lukien maakuntauudistus ja valinnanvapaus, Lepomäki sanoi toimittajille eduskunnassa.

Lepomäen mukaan sote-ratkaisu joudutaan todennäköisesti uudistamaan tulevalla hallituskaudella tai lähivuosina jo sen takia, että se on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

- Hallituksen sote-malli ei tule saavuttamaan taloudellisia tavoitteita ja potilaiden hoitoonpääsy tulee jopa vaikeutumaan nykyisestä.

Lepomäen mielestä suurin huoli on se, että malli todennäköisesti lisää ihmisten verotaakkaa.

- Vastavuoroisesti saamme lisää hallintoa, jota Suomessa nyt ei varsinaisesti liian vähän ole tälläkään hetkellä. Sote-ratkaisu johtaa tilanteeseen, jossa suuret toimijat valtaavat alueittain markkinat. Se ei tule johtamaan kilpailuun eikä aiheuta kustannussäästöjä.

Kenttäväkeä samalla kannalla

Lepomäki kiistää, että hänellä olisi intressiä kaataa hallitus. Hän sanoi kertoneensa ulostulostaan etukäteen Orpolle ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Kalle Jokiselle.

- Ymmärrän, että puoluejohto on sitoutunut tähän malliin. Koen velvollisuudekseni kertoa tähän liittyvän huolia ja päätin itse tehdä tämän ratkaisun ihan omana itsenäni, Lepomäki sanoi eduskunnassa.

Lepomäen mukaan hänen kannallaan on runsaasti myös kokoomuksen kenttäväkeä.

Hallitus on kertonut tuovansa esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi eduskuntaan maaliskuun alussa eli lähipäivinä. Koko sote-uudistus eli siihen liittyvät lakiesitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja laiksi maakuntahallinnosta odottavat valinnanvapauslain tuomista eduskunnan käsiteltäväksi.