Orpo kiistää Nurmen kirjan väitteitä - sai tietää eroavista perussuomalaisista "maanantain kintaalla"

Minä viittaan "tiistain kintaalla" kintaalla Orpon lausunnon totuudenmukaisuudelle.

Orpon on turha väittää muuta kun lukee mm. toisen kokoomuslaisen eli Jan Vapaavuoren lausuntoja ennen persujen puoluekokousta.

Näin Vapaavuori Ylen jutussa 7.6.2017:

"Helsingin pormestariksi nouseva Jan Vapaavuori (kok.) on toistanut näkemyksensä, ettei kokoomus voi olla samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaisten kanssa.

Alkujaan Vapaavuori kertoi kannastaan jo aiemmin keväällä.

– Jos en olisi sanonut tätä aiemmin keväällä, niin en sanoisi tätä tällä viikolla sen takia, että ollaan liian lähellä perussuomalaisten puoluekokousta. Mutta koska sanoin sen jo silloin, minun on nyt helppoa sanoa, että olen edelleen tismalleen samaa mieltä, Vapaavuori totesi politiikan toimittajien yhdistyksen lounastilaisuudessa".