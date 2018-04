Hjallis on Kokoomuksen Väyrynen eli täysin yhteistyökyvytön joka suuntaan. Hallituksen politiikka on ollut hyvää ja talous kiittää ja kiitää. Viimeinen rasti eli SoTe-rasti pitää vielä löytää. Sitten on pedattu hyvät lähtökohdat seuraavalle hallitukselle, jonka pitää jatkaa samalla linjalla. Velaksi elämisen on loputtava.