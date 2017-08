Orpo: Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ehkä helpommin säilöön

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönottokynnyksen alentamista pitää harkita Turun puukotusiskun johdosta.

- Poliisihan käyttää sitä koko ajan, Orpo sanoi Mikkelin torilla puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.

Orpon mukaan on syytä miettiä uudelleen myös palautuskeskusten perustamista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) pitää näistä asioista tiedotustilaisuuden iltapäivällä.

Orpon mukaan lainsäädäntöä pitäisi arvioida myös Suomeen palaavien jihadisti-taistelijoiden osalta.

- Meidän pitäisi kriminalisoida terroristijärjestön toimintaan osallistuminen myös ulkomailla. Pitäisi olla ihan ehdotonta, että jos tällaiseen toimintaan osallistuu, niin silloin joutuu myös Suomessa vastuuseen, Orpo sanoi.

Orpo käynnisti sisäministerinä tiedustelulainsäädäntöhankkeen, joka tulee syksyllä eduskuntaan.

- Silloin asetin tavoitteeksi, että eduskunnassa löytyy viiden kuudesosan enemmistö (sen kiireelliseen voimaantuloon). Nyt vain kannustan, että se on löydyttävä. Suomalaisten turvallisuus edellyttää sen.

Tiedustelulait eivät ratkaise kaikkia turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

- Mutta meillä on tietoverkkojen kokoinen aukko kansallisessa turvallisuudessa. Minusta se aukko pitää tukkia, jotta viranomaiset pystyvät, yksilönsuojaa kunnioittaen, toimimaan.

Orpo ei osannut sanoa, oliko Turun terrori-iskun taustalla viestiliikennettä, joka olisi voinut paljastaa suunnitelmat ennalta.

- Yleisesti tiedetään, että terrori-iskuja voidaan suunnitella aivan muualta, eikä niihin päästä muuten käsiksi, Orpo puolusteli tiedustelulakeja.

Korotettu uhka-arvio oli tiedossa jo viime keväänä hallituksen puoliväliriihessä.

Poliisin, Suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen toimintaan tuleekin ensi vuonna yhteensä 46 miljoonaa euroa lisää.

- Turun tapahtumat tulee käydä huolellisesti läpi. Jos löytyy asioita, joita pitää korjata, niihin pitää määrätietoisesti puuttua. Jos on kyse resurssien puutteesta, eivätkä uudet lisäykset siihen vastaa, ne rahat pitää löytää, Orpo linjasi.

Liikennehankkeissa 270 miljoonan aukko

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ei suostunut ottamaan kantaa ensi vuoden verotuksen yksityiskohtiin, joista päätetään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa.

Kokoomuksen ja keskustan välillä on ollut erimielisyyttä uusista liikennehankkeista. Liikenneministeriön esittämät Hailuodon maantieyhteys, Kokkolan meriväylä ja viitostien perusparannus Jyväskylän pohjoispuolella eivät mahtuneet valtiovarainministeriön budjettiesitykseen.

Orpon mukaan ne ovat sinänsä tärkeitä hankkeita.

- Mutta niiden kustannusarvio on yhteensä huikeat 270 miljoonaa euroa, ja hallitus on jo aiemmin lyönyt kiinni hallituskaudella toteutettavat uudet hankkeet, jotka mahtuvat budjettikehyksiin. Siinä on edelleen 270 miljoonan ongelma, johon en ole kuullut hallituskumppaneilta vastauksia, miten se hoidetaan.