Orpo: Kassan pienentyminen ei todellakaan kerro halusta kaunistella tosiasioita

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan valtionkassan pienentyminen ei todellakaan kerro halusta kaunistella tosiasioita. Hänen mukaansa on hyvä, että valtion ei ole tarvinnut ottaa velkaa suunnitellusti, mutta sen taustalla on teknisiin järjestelyihin liittyviä syitä.

Orpo muistuttaa, että Valtiokonttori hoitaa valtion rahoitusta ja tekee päätökset mandaattinsa puitteissa itsenäisesti.

– Valtiokonttori on tullut siihen tulokseen, että voivat pienentää kassoja noin kaksi miljardia, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa viime vuoden odotettua pienemmän nettovelanoton taustalla ovat myös noin 400 miljoonan euron tulonlisäykset, muun muassa odotettua suuremmista verotuloista.

Valtion velkaa tuli viime vuonna lisää 2,5 miljardia euroa eli paljon vähemmän kuin oli budjetoitu. Odotettua pienempi velkaantuminen oli isosti esillä eduskunnassa keskiviikkona, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) otti asian esille. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki huomautti, että juuri sopivasti ennen vaaleja hallitus on syönyt valtion kassaa.

Orpo ei halua ottaa kantaa siihen sävyyn, jolla pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi keskiviikkona velanoton pienentymisestä.

– On tietenkin tosiasia, että velkaa on otettu nettomääräisesti vain 2,2 miljardia euroa, mutta on myös hyvä katsoa mistä se tulee, Orpo sanoi.

Orpon mukaan odotettua pienempi velanotto ei kerro talouden käänteestä. Hänen mukaansa valtion velanotto vähenee, mutta näin kuuluu ollakin.

– Talous on lähtenyt kasvuun ja työllisyys menee oikeaan suuntaan, mutta tämä talouskasvu ja työllisyyskehitys eivät riitä julkisen talouden tilanteen korjaamiseen, Orpo sanoi.