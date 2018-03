Orpo haluaa kokeiluun brittimallin mukaisen sosiaaliturvan – tulisi päättyvän perustulokokeilun tilalle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa hallituksen etenevän sosiaaliturvan uudistamisessa vielä tällä vaalikaudella.

Orpo sanoo, että hallituksen on käynnistettävä kokeilu yleistukeen perustuvasta sosiaaliturvasta. Tällaista on suositellut muun muassa teollisuusmaiden järjestö OECD.

Myös professori Juho Saaren johtama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä esitti aiemmin tällä viikolla minimitason etuuksien yhtenäistämistä yhdeksi perusturvalaiksi. Tämä vähentäisi ryhmän mukaan kannustinloukkuja ja väliinputoamisia.

– Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke. Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään. Uskon, että yleistuen kokeilu palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua, Orpo sanoo.

Hallituksen perustulokokeilu päättyy tämän vuoden lopussa. Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohjustetaan hallituksen Toimi-hankkeessa, jonka osana yleistukea koskeva kokeilu voitaisiin Orpon mukaan toteuttaa.

Orpo viittaa Britannian malliin, jossa eri tukimuotoja on yhdistetty yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

– Uudistuksen keskeisin tavoite on mahdollistaa jokaiselle kynnelle kykenevälle työtä, ja sosiaaliturvan on kyettävä tulevaisuudessa myös joustavasti yhdistämään työtä ja turvaa. Siksi samalla on otettava tarkasteluun mukaan myös yksinyrittäjät, Orpo sanoo.

Orpon mukaan on olennaista pitää kiinni sekä työnteon kannustimista että riittävästä tuen tasosta.

– Sosiaaliturvan vastikkeellisuus tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tuet pohjoismaisella tasolla ilman, että työnteon kannustimet merkittävästi vähenisivät.

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho sanoo, että hallituskumppani kokoomuksen avaus sosiaaliturvan yleistuesta kuulostaa samankaltaiselta mallilta, jonka siniset on hyväksynyt puolueen linjaksi. Siniset esittää muun muassa käänteistä tuloveroa.

Sinisten Terho sanoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei ole keskustellut Orpon kanssa mallista.