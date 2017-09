Oriolan lääketoimitusten ongelmat jatkuvat yhä - Fimean mukaan ongelmatilanteissa suurin osa saanut silti lääkkeen

Lääketukkuri Oriolan lääketoimitukset eivät ole vielä normalisoituneet, vaan niissä on edelleen ongelmia, kertoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Apteekkien tilannetta kartoittanut Fimea kertoo, että viime viikon tilauksista valtaosa on saatu apteekkeihin, mutta toimitusten sisällöissä ja lähetyslistoissa on yhä puutteita. Ongelmatilanteissa suurin osa asiakkaista on silti saanut lääkkeen joko toisesta apteekista tai lääke on vaihdettu korvaavaan valmisteeseen.

- Apteekit ovat tehneet siinä hyvää työtä, sanoo johtaja Eija Pelkonen Fimeasta.

Esimerkiksi kylmälääkkeitä on jäänyt tilauksista pois. Kylmälääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi insuliinit, joiden toimituksissa oli Pelkosen mukaan loppuviikosta ongelmia. Pelkonen kertoo, että insuliinia on toimitettu viikonloppuna varsin runsaasti.

Apteekit eivät ole myöskään saaneet kunnolla tietoa siitä, mitä lääkkeitä toimitusten mukana on tulossa. Näin apteekit eivät ole voineet myöskään kertoa tietoa asiakkailleen.

Fimea kertoo sopineensa Oriolan ja Suomen Apteekkariliiton kanssa toimista, joilla varmistetaan, että kaikki kiireelliset lääketoimitukset saadaan asiakkaille. Oriola on Fimean mukaan luvannut hoitaa kiiretilaukset erityisjärjestelyin apteekeille ja muille asiakkailleen ja keskittää lisää resursseja asiakaspalveluun.

Oriola ja Fimea ovat esimerkiksi päättäneet lääkkeiden hätätoimituksista takseilla kiireellisimmissä tapauksissa.

Oriolan lääkejakelun ongelmat alkoivat syyskuun alussa, kun lääketukkuri uudisti tietojärjestelmiään.

Fimean Pelkonen sanoo, ettei pysty antamaan arviota, milloin tilanne normalisoituu.

- Tässä mennään päivä kerrallaan. Saamme apteekeilta ja Oriolalta tilannepäivityksiä useamman kerran päivässä.