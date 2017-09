Oriolan lääketoimituksissa turvaudutaan edelleen erityisjärjestelyihin

Lääketukkuri Oriolan lääketoimituksia jatketaan edelleen erityisjärjestelyin, kertoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimean mukaan Oriola tekee viikonloppuna ylimääräisiä lääketoimituksia. Normaalisti lääketoimituksia ei viikonloppuisin ole. Apteekit ovat Fimean mukaan saaneet viikon aikana lääkkeitä ja akuutin ongelman hoidossa on edistytty. Maanantaina tilannetta arvioidaan uudestaan.

Ongelmat Oriolan lääketoimituksissa alkoivat kuun alkupuolella, kun yhtiö uudisti tietojärjestelmiään. Fimean mukaan apteekeissa ja sairaaloissa on tehty koko ajan lisätyötä potilaiden lääkehoidon varmistamiseksi.

Johtaja Eija Pelkonen Fimeasta kertoi torstaina, että Oriolan toimitusongelmat aiotaan käydä läpi perin pohjin, kunhan ongelmien pahin vaihe on ohi. Tällöin esillä on, mikä on mennyt pieleen ja mitä ongelmista voidaan oppia.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) kertoi perjantaina STT:lle luottavansa siihen, että Fimea käy läpi Oriolan lääkejakelun ongelmat. Hänen mukaansa ensin on tärkeintä korjata se, mikä on vialla. Sen jälkeen ministeri odottaa tietoja siitä, johtuiko häiriö vain siirtymästä, tarvitaanko lakimuutoksia tai muutoksia esimerkiksi viranomaistehtäviin.