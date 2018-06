Kuules rouva Alanko-Kahiluoto, oletko ollut politiikassa kuinka kauan, ja et tiedä sitä, että poliittinen painostus on politiikkaa jo itsessään. Mitä muuta sen on, se kuuluu poliittiseen toimintaan? Jos kokee poliittisen toiminnan "painostukseksi" on siten väärässä paikassa töissä.

Minun arvioni on taas äänestäjänä ihan selkeä. Oppositio yrittää siirtää soten seuraavalle hallitukselle. Tämän lähtökohdan perusteet ovat selkeästi esillä ja näkyy tämän valiokunnan toiminnassa, ja joka on opposition käsissä. Krista Kiuru on tässä itse toimija, joka on koko kevään hokenut eduskunnassa, että on niin paljon töitä ja töitä, että ei millään varmaankaan ehdi käsitellä näitä määräaikaan menessä, ei millään. Huokailu on kuulunut mikrofonin kautta, ja on tuntunut, että happi loppuu, kun on niin raskasta, niin raskasta.