Onhan täysin käsittämätöntä politiikkaa siirtää sote- palvelut sijoittajien kynsiin ja vielä pääosin ulkomaalaisille yrityksille. Nyt karkkia, mutta kepponen tulee perässä, kun kunnallinen minimiin ajetaan, niin sijoittaja rahastaa palveluillaan tulevaisuudessa. Virhettä on vaikea korjata. Sipilän hallituksessa aikaslailla kaikki voi jo nyt huoletta rahalla palvelut ostaa yksityiseltä, joten omanapa turvassa ja verorahoista sijoituksille katetta. Tällä hetkellä vakuutusten turvin hoidettavat tapaukset yksityispuolella räävitöntä tuhlausta, vakuutuspetosta yhtiön puolelta vs. vakuutusmaksuja maksavat. Vakuutuksen turvin tehdyn pienen operaation jälkeen kahvit ja konjakit tarjotaan, apuvälineet ,mm. kainalosauvat vastikkeetta omaksi annetaan hoidon päättyessä. Riskitöntä rahastusta, jonka kansalaiset maksaa. Elikkäs voidaanko luovuttaa yleinen terveyspalvelu yhteiskunnan varoin bisneshenkilöiden ahneisiin käsiin. Hankalat ja oikeasti sairaat palautetaan kalliina takaisin kunnan huomiin ja terveet mieluusti kiinteällä kattavalla hinnalla asiakkaaksi valinnanvapaudessa on mieluisia hyysättäviä yksityisairaalalle. Yksityinen sektori avaa kiireellä vastaanottoja milloin mihinkin loukkoon keskustassa voiton himossa.