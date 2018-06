Höpö höpö, hallituksella on enemmistö. On vaan ollu niin kiire ku pitää kampittaa kaiken maailman dosentteja ja yrittää oikeelta perustuslain ohitse... ja vaikee ohjata ratista ku on molemmat käpälät kahmimassa yhteistä omaisuutta ja jokaiselle järkkäämässä hillotolppia maakuntiin. Tänään uutisoitiin, että Suomen terveydenhuolto on maailman paras ja kustannustehokkain. Ruvetaan korjaamaan parasta, mikä voisi mennä pieleen ;)