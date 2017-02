Oppositiojohtajat: Puolustusselonteossa uhkia korostava henki

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä valtioneuvoston puolustusselonteko on jäänyt joidenkin asioiden osalta ohueksi.



– Hallituksen tavoite mahdollisimman vähäisestä määrä sivuja näyttää johtaneen siihen, että asiat on hieman kevyesti käsitelty, Rinne sanoo.



Hänen mukaansa eduskunnan käsittelyssä täytyy vielä täydentää muun muassa EU:n osuutta.



Vastaavasti oppositiopuolue vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistö arvioi, että Ruotsin kanssa tehtävä puolustusyhteistyö jää selonteossa vähäisemmälle arvolle kuin sen puolueen mielestä kuuluisi olla.



– Ruotsi-yhteistyön syventäminen, niin lähelle sotilaallista liittoutumista kuin vain on mahdollista, jää aivan liian vähäiselle huomiolle, sanoo Niinistö.



Torstaina julkaistussa selonteossa sanotaan muun muassa, että Suomi edistää Euroopan unionin puolustusyhteistyön kehittämistä. Puolustusliitto Natoon liittymisen mahdollisuus pidetään avoimena.



Lisäksi selontekoon on kirjattu, että puolustukseen suunnattuja rahoja pitäisi kasvattaa merkittävästi niin käyttömenojen kuin investointien osalta.



Sdp:n Rinne painottaa, ettei selonteossa esitettyihin rahamääriin ole kukaan toistaiseksi sitoutunut.



– Ne päätetään erikseen, ja ne täytyy arvioida tilanteen mukaan, Rinne sanoo.

Sosialidemokraatit ovat samaa mieltä siitä, että materiaalihankintoja puolustukseen on tehtävä. Hankintoihin puolue ei toistaiseksi ota tarkemmin kantaa. Myös vihreissä tunnustetaan Niinistön mukaan tarve korvaaville materiaalihankinnoille.



– Sille, miten tässä edetään, riittää vielä tuleville vuosille pohdittavaa, hän sanoo.



Puolustusselonteko keskittyy Niinistön mukaan pitkälti perinteisiin maanpuolustusuhkiin. Hän pitää näkemystä kapeana.



– Tässä tuodaan aika vähän esille kyberuhkia, toteaa Niinistö.



Hän kuvaa koko selonteon henkeä ”alarmistiseksi” ja korostaa, että ulkopolitiikan ja diplomatian avulla uhkia pyritään välttämään.



Varautumista korostava luonne näkyy myös Sdp:n Rinteen mukaan selonteossa.



– Riski siitä, että Suomeen hyökättäisiin, näkyy kokonaisuudessa vahvasti, hän sanoo.