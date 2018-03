Ei ehkä tule ennenaikaisia EK-vaaleja. Toki, jos loikkareita löytyy se kuusi kappaletta niin hallitus kaatuu sote äänestyksessä. A. Rinteellä ei ole kuitenkaan tässä tilanteessa oikein vara lähteä haastamaan ministeri Orpoa ja Kokoomusta. Tämän takia Rinne ei suoraan halua kaataa sotea vaan hänen taustajoukosta jankuttavat muodon vuoksi diipa daapaa eduskunnassa; - "voiko hallitus antaa takuut ettei köyhimpien..jne"! A. Rinne ymmärtää, että Kokoomus saisi Jackpotin loppukesän EK-vaaleissa, se olisi selvää Pressan vaalien jälkimainingeissa. Todennäköisesti Kepu pitäisi kuta kuinkin nykyiset asemat eli hallitus jatkaisi kuitenkin Kokoomus-Kepu akselin varassa. Orpo nousisi pääministeriksi ja Sipilä ottaisi valtiovarainministerin salkun, jolloin RKP että Kristilliset saisivat jämäpaikat Sinisiltä, jotka potkaistaisiin siinä tilanteessa kylmästi oppositioon. Vaaleissa olisi toki ennen näkemättömän paljon liikkuvia äänestäjiä kun Sinisten ja osin myös PS:n äänet menisivät uudelleen jakoon. Siitä 100.000 äänen potista SDP yrittäisi hamuta suurimman osan takaisin itselleen mutta saisiko Rinne niitä, se on jo toinen juttu. Toisaalta SDP:n sisällä kytee akateemisten naisten ja pääkaupunkiseudun "älymystödemarien" hiljainen kapina Erkki Tuomiojan johdolla Rinnettä ja SAK:n kovan linjan ay-johtajia vastaan. Tässä tilanteessa loppukesän EK-vaalit tulisivat Rinteelle ja vasemmistodemareille liian nopeasti. Vaarana on että SDP sakkaisi, mikä on myös todennäköistä, ja silloin kävisi myös A. Rinteen oma asema pj:na enemmän kuin vaikeaksi. Samoin T. Aallon asema vihreiden johtajana ei ole vielä ottanut odotetusti tuulta purjeisiin, ja vihreille saattaisi tulla pahasti takkiin ennen aikaisissa vaaleissa. On selvää että Anderssonin ultraliberaalit vassarit ajaisivat näissä tuulissa vasemmalta vihreiden ohi. Silloin Aalto olisi Rinteen kanssa nolossa tilanteessa, naiset heittäisivät heidät molemmat kylmästi pihalle 15.000 e kuukausiliksalta rivikansanedustajaksi, ilman mitään kultaista kädenpuristusta. Näiden tosiasioiden takia Demareille ja vihreille on nyt paljon parempi antaa pääministeri Sipilän roikkua löysässä hirressä hallituksen sisältä jatkuvasti puhkeavien tötöilyjen takia, ja ryhtyä Yhdessä yksissä tuumin tulittamaan hallitusta koko patteristolla vasta ensi tammikuussa.