Oppositio mukaan uusimaan yritystukia: Entinen kansliapäällikkö epäilee, löytyykö nytkään yhteisymmärrystä

Hallitus yrittää aloittaa yritystukien uudistamisen. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän laatimaan esitykset sekä suorien tukien että verotukien uudistamisesta.

Helmikuun loppuun saakka istuvaan työryhmään tulee kaikkien eduskuntaryhmien ja myös sidosryhmien edustus.

Työryhmän pitäisi tehdä esitys supistettavista nykyisistä tuista jo ensi joulukuun puoliväliin mennessä. Sen jälkeen työryhmän tulisi esittää periaatteet, miten näin luotua liikkumavaraa käytetään yritystukijärjestelmän kehittämiseksi.

- Yritystuet ja niiden vaikuttavuudet on kartoitettu niin perusteellisesti, että päätökset voitaisiin tehdä vaikka yhdessä päivässä. Se vaatisi vain poliittista yhteisymmärrystä. Uudistukset ovat kariutuneet joka kerta siihen, ettei sitä ole löytynyt, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön eläkkeellä oleva kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

Hän pelkää, että poliittiset kiistakysymykset tulevat leimaamaan myös uuden työryhmän työtä.

- Olen epäileväinen, mutta toivotaan parasta, koska joukossa on tarpeettomia, tehottomia ja säilyttäviä tukia. Aina ne ovat jollekin taholle arvokkaita, Virtanen tietää.

Virtasen mukaan yritystukia on viime vuosina vain lisätty. Tänä vuonna otettiin käyttöön uutena yritystukena päästökauppakompensaatio, joten suunta on ollut toinen kuin se, että tukia karsittaisiin. Myös Äänekosken sellutehdas ja Talvivaara ovat saaneet huomattavia valtion tukia.

"Populistisen politiikan teko ollut helppoa"

Eurooppa- ja kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan yritystukien uudistaminen on ollut kerta toisensa jälkeen eri hallituksille vaikeata, kun taas oppositiosta käsin populistisen politiikan tekeminen asialla on ollut kovin helppoa.

- Siksi parlamentaarinen työryhmä on varmasti paras tapa rakentaa asiaa yhdessä, Terho sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan työryhmä pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen siitä, mitkä ovat ne yritystuet, joita jatkossa voitaisiin kohdentaa uudella tavalla.

Hän perustelee työryhmän nopeata aikataulua sillä, että lisäaika ei toisi mitään lisäinformaatiota.

- Enemmän kysymys on siitä, onko löydettävissä yhteisymmärrystä. Se on isompi kysymys.

- Koska uudistus tulee menemään seuraavalle hallituskaudelle, on luontevaa, että myös oppositiopuolueilla on mahdollisuus kertoa omia kantansa. Suunnitelmana on, että uudistus lähtee liikkeelle 2019 ja jatkuu vuoteen 2023, Lintilä sanoo.