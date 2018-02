Oppositio iski hallitusta tuloeroilla - Pääministeri kiisti tuloerojen kasvaneen

Meidän on saatava tuo porukka pois ihmisten elämästä. Hallinnolla ei nähtävästi ole mitään rajaa siinä mihin asioihin se keskittyy. Hallinnon ainoa tehtävä on pitää huolta meidän turvallisuudesta ja että me saamme elää ja olla ilman että meitä häiritään.

Tuo tuloerojen tasaaminen tarkoittaa sitä, että me ajamme Suomesta kaikkein rikkaimmat pois ja se mikä on varmaa, niin kukaan varakas ihminen ei Suomeen koskaan tule. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että me tavalliset tallaajat emme pääse koskaan osingoille rikkaiden rahoista. Rikkaat nimittäin ostavat kansalta palveluita hyvään hintaan. Ja kun tarpeeksi on rikkaita yrityksineen, niin me voimme kilpailuttaa, että kuka rikkaista maksaa meille parhaan palkan.

Tällä hetkellä tässä verojen pahoinpitelemässä yhteiskunnassa saa kymmenet ihmiset kilpailla yhdestä ainoasta ankeasta työpaikasta. Siinä on sitten tasaiset tulot kaikilla kun vaihtoehtona on työttömyyskorvaus + sossu tai sitten surkea palkka. Verotus on kerrassaan lopetettava ja me tarvitsemme lisää rikkaita Suomeen ja mielellään todella paljon.