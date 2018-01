Voi, voi teitä nuoret. Olette

vielä selvästi mainosten ja pro-

gandan vietävissä. Kunhan oma ajattelu kehittyy ja saatte

ensimmäisen tilipussinne kä -

teen niin silloin viimeistään

silmänne aukeavat. Eikö se

Kokoomuksen Niinistö sitten -

kään ollut oikea valinta täl -

laiselle perusduunarille, jonka

palkka on bruttona noin 2400

euroa huolimatta akateemi -

sesta yliopistokoulutuksesta ?

Olisiko sittenkin pitänyt vali -

ta Merja Kyllönen, joka laboratoriohoitajana tietää mi -

tä on normaali rehellinen palkkatyö.

No, " nuoruus ja hulluus, mut-

ta onneksi kuitenkin vanhuus

ja viisaus. "