OP:n johtoon valittu Ritakallio: Ainutkertainen tilaisuus hyvässä kunnossa olevassa pankissa

OP Ryhmän pääjohtajaksi valittu työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, 55 sanoo, että on hienoa lähteä vetämään finanssiryhmää, joka on hyvässä kunnossa.

- Tämä on Suomessa ainutkertainen tilaisuus. Kysymys on yrityksestä, jonka tunnen, ja jota arvostan, ja jonka arvoihin on helppo sitoutua.

Ritakallio oli pitkään eri tehtävissä OP Ryhmässä ennen siirtymistään Ilmariseen. Hän kertoo rekrytointinsa OP Ryhmän pääjohtajaksi alkaneen viime huhtikuussa.

- Headhunter lähestyi ja kysyi olenko käytettävissä, Ritakallio kertoi Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n omistajuusohjelman julkistamista koskevan tilaisuuden yhteydessä Helsingin Musiikkitalossa.

Ritakallion valinta OP Ryhmän johtoon julkistettiin keskiviikkoiltana. Hän aloittaa OP Ryhmän johdossa ensi maaliskuussa. Vuodesta 2007 OP:n pääjohtajana toiminut Reijo Karhinen jää eläkkeelle täyttäessään 63 vuotta ensi tammikuussa.

Karhisen johdolla OP Ryhmä on uusinut strategiansa ja muuttunut entistä monialaisemmaksi yhtiöksi ja laajentunut muun muassa terveydenhuollon ja autoilun aloille. Ritakallio uskoo, että myös Karhisen seuraajalle riittää töitä.

- Reijo Karhinen on vetänyt OP Ryhmää hienosti. Pankki on mennyt loistavasti ja on hyvässä taloudellisessa kunnossa. Samaan aikaan finanssialalla on iso murros käynnissä ja toisaalta finanssiryhmä on linjannut uutta strategiaa.

Ritakallio ei halua vielä kertoa mitään uusia näkemyksiä OP Ryhmän toimintaan.

- Palataan tällaisiin konkreettisiin asioihin sitten, kun olen aloittanut. Minulla on vielä kuusi kuukautta jäljellä Ilmarisessa ja aion keskittyä siihen.

Ilmarisessa riittää parhaillaan paljon tehtävää, sillä meneillään on Ilmarisen ja Eteran yhdistymisprosessi.

Ritakallio on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori. Noin vuosi sitten tarkastetussa väitöskirjassaan hän tutki pankkien menestystä ja menestymättömyyttä. Yksi tutkimuskohteista oli OP Ryhmän tärkein kilpailija Suomessa eli Nordea.

- Tutkin 25 eurooppalaista finanssialan yritystä. Tunnen ne kaikki hyvin. Samanlaiset analyysit tehnyt kaikista, joten tunnen toimialan hyvin.

Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen tarkoittaa Ritakallion mukaan sitä, että finanssialalla on paljon osaamista ja työpaikkoja. Se kannustaa ihmisiä hakeutumaan myös alan oppilaitoksiin.

Reijo Karhinen on noussut suomalaisjohtajista somen huippuvaikuttajien joukkoon. Karhinen twiittaa ahkerasti ja on kerännyt yli 12 000 seuraajan joukon.

Somen osalta Ritakallio ei lupaa täysin seurata Karhisen jalanjälkiä.

- Jokainen johtaa omalla tyylillään. Reijo johtaa Reijon tyylillä. Olen twitterissä, mutta en yhtä aktiivinen ja jatkan valitsemallani linjalla.

Ritakallio on erittäin aktiivinen myös urheilumaailmassa. Hän on toiminut Suomen olympiakomitean puheenjohtajana vuodesta 2016 asti. Itse hän harrastaa suunnistusta.