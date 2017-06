Opiskelijoiden rakentama Aalto-satelliitti matkaan tänään

Opiskelijoiden rakentaman satelliitti Aalto ykkösen on määrä lähteä matkaan tänään aamuseitsemältä Suomen aikaa. Satelliitti laukaistaan avaruuteen Intiasta.

Satelliitti vie avaruuteen suomalaista tekniikkaa: sen matkassa on muun muassa spektrikamera, säteilyilmaisin ja plasmajarru, joka on kehitetty vähentämään avaruusromua.

Aalto-yliopiston opiskelijat ovat suunnitelleet satelliitin koko kokonaisuuden, kuten radiot, tietokoneen, rungon, antennin ja aurinkopaneelit, korkeakoulu tiedottaa.

Satelliitin aivot eli päätietokone välittää kaiken tarvittavan tiedon avaruudesta Otaniemen maa-asemalle Espooseen.

Yliopiston satelliittiryhmä on viime viikot yrittänyt myös ratkaista toukokuussa kiertoradalle vapautetun Aalto-2-satelliitin yhteysongelmia. Tässä ei toistaiseksi ole onnistuttu. Silti yliopistolla ollaan luottavaisia Aalto ykkösen suhteen.

- Aalto ykkönen on kakkosta monimutkaisempi, mutta sitä on myös testattu paljon kauemmin. Ykkösen kiertorata on lisäksi paljon lähempänä Otaniemen maa-asemaa, mikä helpottaa sen operointia huomattavasti, sanoo projektin vetäjä, apulaisprofessori Jaan Praks.

Nanosatelliitin ensimmäinen lento Suomen yllä tapahtuu aamupäivällä, mutta laitetta ei näe paljaalla silmällä. Sen sijaan radioamatöörit pystyvät seuraamaan satelliittia omilla laitteistoillaan.