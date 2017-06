Opiskelijoiden rakentaman satelliitti Aalto ykkösen laukaisu on sujunut hyvin. Useita satelliitteja kuljettanut raketti laukaistiin aamuseitsemältä Suomen aikaa. Raketti laukaistiin avaruuteen Intiasta.

- Laukaisu onnistui erittäin hyvin. Kaikki meni täsmälleen etukäteen lasketun mukaisesti, kertoo projektin vetäjä, apulaisprofessori Jaan Praks STT:lle.

Aalto-1 irrotettiin omalle radalleen suunnitelmien mukaisesti raketin lennettyä noin kaksikymmentä minuuttia. Satelliitin on määrä avata antennit ja valmistautua yhteydenottoon jo puolen tunnin kuluttua irrotuksesta.

Satelliitti vie avaruuteen suomalaista tekniikkaa: sen matkassa on muun muassa spektrikamera, säteilyilmaisin ja plasmajarru. Plasmajarrulla on määrä tuoda Aalto-1 kiertoradaltaan alas tehtävän päätyttyä ja näin ollen vähentää avaruusromun määrää.

- Satelliitti on rakennettu noin kahden vuoden missiota varten, mutta on hyvin todennäköistä, että teemme mission etenemisen mukaan päätöksiä. Katsotaan, miten pitkään operoimme sitä, Praks sanoo.

Aalto-yliopiston opiskelijat ovat suunnitelleet satelliitin koko kokonaisuuden, kuten radiot, tietokoneen, rungon, antennin ja aurinkopaneelit, korkeakoulu tiedottaa.

Satelliitti kiertää maata noin 505 kilometrin korkeudessa. Praks kertoo, että satelliitti kulkee Helsingin yli muutaman kerran päivässä. Satelliitin aivot eli päätietokone välittää kaiken tarvittavan tiedon avaruudesta Otaniemen maa-asemalle Espooseen.

Nanosatelliitin ensimmäinen lento Suomen yllä tapahtuu aamupäivällä, mutta laitetta ei näe paljaalla silmällä. Sen sijaan radioamatöörit pystyvät seuraamaan satelliittia omilla laitteistoillaan.

Yhteysongelmia Aalto kakkosen kanssa

Yliopiston satelliittiryhmä on viime viikot yrittänyt myös ratkaista toukokuussa kiertoradalle vapautetun Aalto-2-satelliitin yhteysongelmia. Tässä ei toistaiseksi ole onnistuttu. Silti yliopistolla ollaan luottavaisia Aalto ykkösen suhteen.

- Aalto ykkönen on kakkosta monimutkaisempi, mutta sitä on myös testattu paljon kauemmin. Ykkösen kiertorata on lisäksi paljon lähempänä Otaniemen maa-asemaa, mikä helpottaa sen operointia huomattavasti, Praks sanoi aiemmin Aalto-yliopiston tiedotteessa.

Aalto-yliopisto tiedottaa myös, että Aalto-1-projektista on saanut alkunsa kaksi uutta yritystä. Ne molemmat suunnittelevat omien satelliittien laukaisua vielä tänä vuonna.