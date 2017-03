Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: ”En ole kokenut omaa työmäärääni liian suureksi”

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) näkee hyviä puolia siinä, että opetuksen ja kulttuurin hallinnonalasta vastaa yksi ministeri.



– En ole kokenut omaa työmäärääni liian suureksi, Grahn-Laasonen totesi medialle torstaina ennen kokoomuksen eduskuntaryhmän kokousta.



Grahn-Laasonen kommentoi, että opetus- ja kulttuuriministerin salkun yhdistämisen etuna on tuoda liikuntaa, kulttuuria ja koulutusta yhteen.



– Kun tavoite on ollut päästä pois siiloista, niin opetus- ja kulttuuriministeriössä sitä tavoitetta on nimenomaan edistetty.



Hän arvioi, että hänen oma tilanteensa on erilainen verrattuna keskustan ja perussuomalaisten hallussa oleviin tuplasalkkuihin. Grahn-Laasonen perustelee eroa sillä, että hänen johtamansa opetus- ja kulttuuriministeriö on yksi ministeriö, kun taas muilla puolueilla on yksi ministeri johtamassa kahta erillistä ministeriötä.



Muun muassa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) on todennut, että hänen oma taakkansa on ollut raskas.



Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi keskiviikkona STT:lle, että hän on valmis siihen, että hallituksen tuplasalkkuja jaettaisiin. Sen sijaan kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi Lännen Medialle torstaina olevansa nihkeä salkkujen jaolle.



Torstai-iltapäivänä Orpo tarkensi kantaansa lähettämässään twiitissä.



– Kokoomuksella ei ole halua jakaa tärkeää OKM salkkua, Orpo viestitti mikroblogipalvelu Twitterissä viitaten Grahn-Laasosen tämänhetkiseen ministeripestiin.



Grahn-Laasonen totesi, että salkkujako on puolueiden puheenjohtajien käsissä.