Opettaja: "Ei matkailualan tarpeilla ole mitään tekemistä koulun kanssa" – kouluväki hyväksyy säät loman siirron perusteeksi

Tuo arvio matkailumiljoonien tulosta on ylimitoitettu. Selvää on että pimeällä on tauko pidettävä ja etelän aurinkoon on kiva lentää. Miksi kesäkuun alkuun ei kotimaan matkailu panosta ja syyllistää suomalaisia ulkomaan matkailusta. Hyvä se on maailmaa nähdä.