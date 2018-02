Insignia on tämän testin voittaja, mutta jokainen tietää, että on olemassa parempiakin talviautoja. Parhaan markkinoilla olevan löytäminen ei ole tämän testin tarkoitus.

Testi antaa hyvän kuvan erilaisten autojen talviominaisuuksista ja eroista, mitä eri autojen välillä on.