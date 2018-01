OP: Osuuspankin asiakkaiden tileillä näkyneet virheet korjattu

"Kukapa tietää onko rahat yleensäkään heillä turvassa."

Vastaus on kyllä ja ei. Kyllä siksi, että tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen käteissäästöt ovat pankissa enemmän turvassa kuin kotona. Rahat eivät ole pankissa 100% turvassa, koska antaessasi rahasi pankin hoiviin olet lain mukaan riskisijoittaja. Pankkihan lainaa ja sijoittaa antamasi rahat eteenpäin. Jos pankilla alkaa mennä huonosti, niin on mahdollisuus, että riskisijoittajana sinä menetät säästösi osittain tai kokonaan. 90-luvun pankkikriisissä pankit pelastettiin verovaroin. Seuraavalla kerralla voi olla, että ne pelastetaan ottamalla tietty prosenttisouus kaikkien asiakkaiden talletus- tai säästötililtä. Kyproksella tämä harjoitus tehtiin jo joitakin vuosia sitten. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen kertoi meille silloin, että pankkiin rahojaan tallettanut Matti Meikäläinen on riskisijoittaja. Hän ei vain tiedä tai ymmärrä sitä. Jos ja kun pankkikriisi iskee päälle, niin pankista ei saa rahojaan ulos ja käteisautomaatteihin tulee päivittäiset nostorajat. Pankki siis ryöstää sinut, ihan laillisesti.