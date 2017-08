Onnibusin Lauri Helke: "Ajauduimme sissisotaan suurvalta-armeijaa vastaan"

Halvoilla lipuilla kilpaileva OnniBus.com on ollut olemassa vasta reilut viisi vuotta. Sinä aikana se on ajanut koko suomalaisen joukkoliikenteen kriisin. Seuraavan ison siirtonsa punakone aikoo tehdä rautateillä.

Helppoa kasvu ei ole ollut missään vaiheessa. Yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Lauri Helke sanoo suurten ja mahtavien kilpailijoiden kuitenkin avittaneen liikkeellelähtöä huomattavasti vuonna 2012.

- Jos ne olisivat kaikessa hiljaisuudessa vain toivottaneet pikkuruisen kilpailijan tervetulleeksi, olisimme kuolleet omaan mahdottomuuteemme saman tien, Helke arvelee.

- Sen sijaan ne alkoivat raivokkaasti vastustaa meitä, valittaa meistä ja laatia juonia meitä vastaan. Seurauksena saimme valtavasti ilmaista huomiota. Kansa rakastui meihin.

Yhtä suuri kuin muut yhteensä

Vastarinta myös sisuunnutti Onnibusin. Helke kuvaa asetelmaa sissisodaksi suurvalta-armeijaa vastaan.

Nyt Onnibus on matkustajamäärillä mitattuna Helsingin Kampin kaukoliikenneterminaalin suurin liikennöitsijä. Toimitusjohtajansa mukaan sillä on kaukoliikenteessä enemmän tai ainakin yhtä paljon matkustajia kuin kaikilla muilla bussifirmoilla yhteensä.

- Määristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta meillä on noin 3,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa, Lauri Helke kehuu.

Raidemonopoli ei kansan etu

Voiko vallankaappaus toistua kilpailulle avattavassa rautateiden matkustajaliikenteessä?

Helken mielestä voi.

Yhtiö siirtyi keväällä 2014 osaksi skotlantilaisen joukkoliikennemiljardöörin Sir Brian Souterin monialaista jättikonsernia, joka on junaillut saarivaltakunnan raiteilla menestyksekkäästi jo pitkään.

Tämän ja muun muassa Ruotsista saadun kokemuksen perusteella Lauri Helke uskoo Suomeenkin syntyvän aitoa ja tervettä kilpailua.

- Tässä yhteydessä on puhuttu sammon ryöstöstä ja VR:n sosialisoinnista. No, kyse on meidän kaikkien yhdessä omistamasta valtion yrityksestä, Helke hymähtää.

- Ei kenellekään ole oikeutta päästä VR:n hunajapurkille. Kyse on vain siitä, että monopoli ei ole kansan etu. Kun avaamme markkinat, kaikki hyötyvät.

Valtion kalustoyhtiö ainoa vaihtoehto

Suuri haaste on kalusto.

Suomen rautateiden raideleveys, sähköjärjestelmä, kulunvalvonta, laiturikorkeus ja vaunukorien mitat ovat yhdistelmänä ainutlaatuinen. Missään muualla ei ole samanlaista kombinaatiota.

- Siksi näille markkinoille ei ainakaan aluksi ilmaannu yksityisiä yrittäjiä, jos niiden pitää investoida kalliiseen kalustoon. Suomessa kalusto kuuluu infraan siinä missä raiteetkin, Lauri Helke toteaa.

- Ainoa mahdollinen malli matkustajaliikenteessä on valtionyhtiö, pankki, josta VR ja muut vuokraavat tarvitsemansa kaluston.