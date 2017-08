Onnibus valmiina raidekilpailuun: "Meidänkin täytyy katsoa avoimesti junaliikennepuolta"

Linja-autoyhtiö Onnibus on mielissään rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avautumisesta. Toimitusjohtaja Lauri Helken mukaan yhtiötä kiinnostaa erityisesti sellainen liikenne, jossa operaattori saa lipputulot, eli liikenne jossa matkustajaliikennetoimintaa voi harjoittaa omalla brändillä.

- Kun kilpailutuksen tarkoituksena on johtaa siihen, että junaliikenteen palvelutaso paranee ja junaliikenteen hinnat laskevat, niin totta kai se muuttaa tasapainoa myös bussin ja junan kesken. Tämän takia meidänkin täytyy katsoa hyvin avoimesti junaliikennepuolta. Että olemme joukkoliikennetoimijana mukana jatkossakin merkittävällä tasolla Suomen liikenteessä, Helke sanoo Lännen Medialle.

Tulevaisuudessa rautateiden henkilöliikenne avataan vaiheittain kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että uudistus alkaa Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä, josta se etenee vaiheittain niin, että koko liikenne on avoinna vuoteen 2026 mennessä.

Lisäksi VR:stä suunnitellaan eriytettäväksi kolme erillistä yhtiötä, jotka olisivat kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Onnibusin toimitusjohtajan mielestä tämä on oikea suunta.

- Kriittisten tekijöiden eli kaluston, kunnossapidon ja kiinteistöjen erottaminen VR:stä on esiehto sille, että voi tulla uusia toimijoita. Näiltä osin en näe tässä kohtaa sellaisia asioita, jotka estäisivät kilpailun. Nämä ovat hyviä asioita.

Kilpailun avaaminen edellyttää kuitenkin Liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n välisen sopimuksen neuvottelemista uudelleen, sillä VR:llä on tällä hetkellä yksinoikeus matkustajaliikenteen hoitamiseen vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisäksi moni yksityiskohta on vielä sopimatta.

- Vaikka on sanottu, että raideliikenne kilpailutetaan joidenkin maantieteellisesti jaettujen rataosuuksien kesken, niin mitkä ne jaot ovat ja mitkä ovat tarkat kilpailutuskriteerit, nämä ovat vielä auki.

Kuinka nopealla aikataululla on todennäköistä, että raiteilla nähdään Onnibus-yhtiön liikennöimiä junia?

- Sen perusteella mitä tänään on sanottu, vuosi 2026 on se teoreettinen aikaisin aika. Mutta se, että siellä raiteilla meidän juna kulkisi, edellyttää sitä, että me olemme voittaneet kilpailun.

Ja kilpailua todella on jo nyt toimitusjohtaja Helken mukaan.

- Minulla on se käsitys, että esimerkiksi HSL:n kilpailutuksen myötä lähijuniin on jo kansainvälistä mielenkiintoa, ja Ruotsissa on nähtävissä, että honkongilainen MTR liikennoi siellä sekä metroa että kaukojunia. Kyllä nämä pohjoismaalaiset markkinat kiinnostavat ulkomailla.

Halpabussikonseptin Suomeen tuonut Onnibus aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa ja laajensi nopeasti verkostoaan Suomessa. Onnibus on ollut ensimmäisiä halpayhtiöitä, jotka ovat hyötyneet joukkoliikenteen kilpailun avautumisesta.

Vuonna 2009 voimaan astuneen joukkoliikennelain myötä liikennöinnin suunnittelu, kilpailutus ja hallinnointi siirtyivät kunnille, kaupungeille ja ely-keskuksille.