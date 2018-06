Onnettomuustutkintakeskus: Raaseporin turmassa kuorma-auton kuljettajan oli lähes mahdotonta nähdä junaa

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi turvallisuustutkinnan viime lokakuun lopussa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa Puolustusvoimien maastokuorma-auto ja VR:n kiskobussi törmäsivät.

Kolme varussotilasta ja yksi junan matkustaja kuolivat, kun juna ja armeijan ajoneuvo törmäsivät tasoristeyksessä.

Lisäksi varusmiehistä vakavasti loukkaantui kolme ja kaksi lievästi.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan maastokuorma-auton kuljettajan oli lähes mahdotonta nähdä takaviistosta lähestynyttä junaa. Keskus painottaa, että tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseen on löydyttävä tahtoa ja resursseja.

– Suomessa on edelleen lukuisia vastaavanlaisia vaarallisia tasoristeyksiä, joiden turvallisuus on jäänyt parantamatta tai ne ovat jääneet poistamatta, Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteessa todetaan.

Onnettomuustutkintakeskus on jo viime vuoden puolella kertonut, että Raaseporin tasoristeys on suljettava liikenteeltä.

– Meillä on tienkäyttäjän kannalta paljon tasoristeyksiä, joissa olisi parannettavaa. Suomessa on yli 800 tasoristeystä, joissa kulma on uli 90 astetta eli juna tulee takaa oikealta, kuten Raaseporin onnettomuudessa, johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo.

Keskus suosittaa lisäksi, että Puolustusvoimat kehittää harjoitustensa riskien arviointia. Raaseporin tasoristeystä ei oltu tunnistettu riskiksi. Puolustusvoimia kehotetaan myös satsaamaan turvavöiden helppokäyttöisyyteen ja niiden käytön valvontaan.

Sisäministeriölle suositetaan sitä, että toiminta-alueen viranomaisten johtopaikka perustetaan pitkäkestoisissa ja poikkeavissa tehtävissä, joissa on mukana monia viranomaisia.