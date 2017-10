Onnettomuus sattui työjuhdista uusimmalle - Video näyttää, millainen on Puolustusvoimien Sisu A2045

Raaseporissa junaan törmännyt Sisu A2045 on yleinen henkilöstön kuljetusauto Puolustusvoimissa. Esimerkiksi Panssariprikaatissa kyseisiä kuorma-autoja on käytössä noin 60.

Panssariprikaatin maastoajoneuvo-osaston hallit ja piha ovat täynnä vihreäksi maalattuja maastoautoja.

Rivistössä hyvin edustettuna on Sisu A2045 -mallinen kevyt kuorma-auto. Henkilöstökuljetukseen tarkoitettu Sisu on Panssariprikaatissa käytetyistä henkilöstökuljetusautoista yleisimpiä. Maastoajoneuvo-osastolla autoja on käytössä 60, ja perjantaiaamupäivällä kalustosta suuri osa on Kanta-Hämeen Hattulassa koulutuskäytössä.

Kyseinen Sisu A2045 -kuorma-auto on vastaava kuin se, joka törmäsi torstaina kiskobussiin Raaseporissa. Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä, joista kolme oli varusmiehiä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tiedotuspäällikön Juhani Kauppisen kyseinen suomalainen Sisu on peruskalustoa Puolustusvoimissa, käytännössä jokapäiväinen työjuhta.

- Vuonna 2010 toimitettiin nimenomaan tätä tyyppiä kaikkiaan 234 kappaletta. Kyllä se ihan päivittäisessä käytössä pitkin Puolustusvoimien joukko-osastoja on, Kauppinen sanoo.

Kolariin joutunut Sisu edustaa Kauppisen mukaan Puolustusvoimien tuoreempaa kalustoa. 7,4-tonninen nelivetokuormuri on toiminut pääsääntöisesti hyvin.

- Vakavuusasteellaan tämä on hyvin ainutlaatuisen valitettava tämä Raaseporin onnettomuus. Tämän kokoluokan vahinkoja ei ole sattunut, kertoo Kauppinen viitaten Sisu-kuorma-autoon.

- Kyse on kuitenkin uudesta kalustosta. Se edustaa nykyaikaista ajoneuvotekniikkaa, ja siinä on hyvin nykyaikainen turvavarustus, hän jatkaa.

Kuormatilaistuimet vuodesta 2010

Vuodesta 2010 Puolustusvoimien henkilöstökuljetusta tekeviin kuorma-autoihin asennettiin kuormatilaistuimet. Istuinten mukana autoihin tulivat myös turvavyöt ja -kehikot, ja tällaiset ovat myös Sisussa.

Kehikoiden myötä kuljetettavien varusmiesten lukumäärä pieneni ajoneuvoissa. Torstaisessa turma-autossa oli kaikkiaan kahdeksan varusmiestä, joista viisi matkusti kuormatilassa.

Kaikki menehtyneet istuivat lavalla.

Kauppisen mukaan Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöä säädellään omilla ajoneuvosäännöksillä ja tieliikennelainsäädännöllä.

Noin 2000 kuorma-autokuljettajaa vuodessa

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan turma-autoa kuljetti varusmies. Tämä loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Poliisi epäilee kuljettajaa rikoksesta.

Puolustusvoimat osti Sisu A2045 -kuorma-autoja kaikkiaan 234 vuonna 2010. Panssariprikaatissa kyseisiä ajoneuvoja on noin 60. KUVA: Pekka Rautiainen

Sisu A2045 -kuorma-autoa saa kuljettaa puolustusvoimien C-ajoluvalla tai C-ajokortilla. Ajoluvan saanti edellyttää, että henkilöllä on siviilissä ajoneuvoluokkaa vastaava ajokortti suoritettuna, kertoo insinöörimajuri Petteri Tuominen Pääesikunnan logistiikkaosastolta.

Tuomisen mukaan Puolustusvoimien C-ajokortti koulutetaan vuodessa noin 2 000 varusmiehelle tai -naiselle. Yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava E-kortti koulutetaan vuosittain noin tuhannelle. Tämän lisäksi ajokorttiopetusta annetaan myös palkatulle henkilökunnalle.

- Meillä on aika pitkälti tällä hetkellä kuljettajaopetus ja osa kuljettajakoulutuksesta ulkoistettu, eli ostamme sen kilpailutettuna palveluna, kertoo Tuominen.

Käytännössä koulutusta antavat siis yksityiset autokoulut. Tuomisen mukaan C-ajokorttiluokan kuljettajaopetusta annetaan 48 tuntia, josta 20 tuntia on ajo-opetusta.

Lisäksi C-kuljettajille annetaan kuljettajakoulutus, jonka kesto on 140 tuntia. Tästä 10 tuntia on ajo-opetusta.

E-kortilla opetustuntimäärät ovat C-korttiin nähden noin kaksinkertaiset, ja varsinaisen ajokortin suorittamisen jälkeen koulutus jatkuu esimerkiksi maastoajotunneilla.

Tuominen arvioi, että onnettomuudet ovat kohtuullisen harvinaisia kokonaiskilometrimääriin nähden, joita tulee noin 10 miljoonaa vuodessa.

Parolannummella Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisula kertoo odottavansa Raaseporin onnettomuuden tutkinnan etenemistä, ennen kuin tekee päätöksiä turvaohjeistuksista.

- Puolustusvoimien näkökulmasta tärkeää on selvittää tapahtuma ja siihen johtaneet syyt, toteaa Nisula.