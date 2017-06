Onko tässä uusi ministeri? Laura Huhtasaari valittiin PS:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi

Porilainen kansanedustaja Laura Huhtasaari syrjäytti Jussi Niinistön perussuomalaisten ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalta. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho sai siten oman suosikkinsa puolueen kakkospaikalle.

- Meistä tulee hyvä kaksikko. Me toimimme isänmaan asialla. Jussilla ja minulla on sama ajatus siitä, että mikään puolue tai henkilö ei ole itsetarkoitus. Me olemme väline ja ajamme perussuomalaisten ja Suomen etua, Huhtasaari sanoi heti valintansa jälkeen.

Oletko käytettävissä ministeriksi, jos Jussi Halla-aho sitä tarjoaa?

- En ota tähän mitään kantaa.

Käytätkö sinä Jussi Halla-ahon valtaa silloin, kun hän on europarlamentissa kolme päivää viikossa?

- Marssijärjestys on niin, että Jussi Halla-aho on puheenjohtaja. Puheenjohtajalla on puheenjohtajan valta. Yhdessähän me teemme. Meillä on sitten kolme varapuheenjohtajaa ja eduskuntaryhmä. Me teemme yhteistyötä.

Jussi Halla-aho on puhunut siitä, että puolueessa valtaa pitää jakaa ja delegoida. Millaista valtaa odotat itsellesi?

- En osaa vielä sanoa.

Huhtasaari lupasi kuunnella perussuomalaisten jäsenistöä ja toimia heitä varten.

- Pidän lupaukseni. Lupasin kiertää jokaisessa piirissä, joten nyt täytyy ruveta jo kalenteria rustaamaan.